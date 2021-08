Ricky Martin confiesa que sufrió ansiedad durante la pandemia

Ciudad de México.- Ricky Martin confesó que no la pasó nada bien durante la pandemia, por lo que decidió buscar ayuda.

Durante el programa de radio que conduce Angélica Vale en Estados Unidos, los famosos platicaron de nuevo tras varios años de lejanía.

Me dio mucha ansiedad honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, relató.