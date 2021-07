Ricky Martin ''Behind The Music'' con Paramount Plus

Tijuana BC.- Ricky Martin seguirá siendo interesante para muchos. Por ello, Paramount Plus lanza desde hoy jueves el especial “Behind The Music” con detalles sobre su vida.

Aunque no ha sido un secreto lo que pasa en su historia amorosa, personal, mucho menos musical, el boricua cuenta en primera persona los pasajes de sus días.

Conocí a Jwan a través de Instagram, lo creas o no, vi su arte y pensé ¿Quién es el artista? Y decía @jwanyosef, y yo decía, ese es un hombre genial, pero quiero conocer su cara... Luego vi su rostro, dije: Esta bien, esto se acabó, qué hombre más hermoso

Así describió Martin en el video que compartió en la plataforma.

De esta historia de amor entre él y su ahora esposo, también evocó el momento en que se enviaron mensajes por seis meses, después él fue a Londres a conocerlo.

“Cuando salí del auto y lo vi dije: Wow! Espera un momento, creo que este es el hombre de mi vida y creo que me voy a casar con él”, detalló.

A este momento lo llama brujería, pues después de ese encuentro sintió que lo hechizó hasta caer en sus brazos. Desde el 2017, la pareja está casada y tienen dos hijos, Renn y Lucía, más Valentino y Mateo, que nacieron en 2008.

“Behind The Music” está en la plataforma de Paramount Plus.