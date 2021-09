Ricky Martin, Luis Miguel y otros famosos que se sometieron a cirugía plástica

MÉXICO.- No es ningún secreto que los famosos se hacen cirugías estéticas para conservar el aspecto que tuvieron en sus mejores años, aunque la mayoría no está dispuesto a hablar al respecto; en especial aquellos que no tuvieron resultados favorables. Y aunque muchos llegan incluso a negar haberse realizado las interversiones quirúrgicas que cada vez son más comunes, el público no puede dejar de notar los cambios en los rostros de las celebridades. Estos son algunos famosos de quienes se ha dicho que se realizaron cirugías estéticas.

1.- Ricky Martín

Luego de su última aparición pública en una entrevista con Morgan Radford de NBC para el portal Today en Las Vegas, el cantante sorprendió a los espectasdores por su drástico cambio físico. aSu nombre llegó a volverse viral en las redes sociales ya que su aspecto fue muy comentado. Los internautas especulan que el cantante se aplicó bótox ya que sus pómulos lucen más levantados y sus expresiones tienen un inusual rigor. También desaparecieron sus líneas de expresión.

Que le paso a Ricky Martin en la cara?? ����♀️����♀️�� pic.twitter.com/MfFLrpA9Q1 — Lelys (@Lelyta24) September 29, 2021

2.- Fher Olvera de Maná

En 2018 Fernando Olvera, vocalista de Maná, se sometió a una cirugía estética en la que se especula que se aplicó rellenos dérmicos en el tercio superior del rostro y bótox en la frente. Su expareja, Mónica Noguera reveló en el programa De Primera Mano que el cantante estuvo a punto de morir cuando se hizo la operación. “En el tiempo que estuvimos juntos de 2013 a 2015 se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación”, comentó para Gustavo Adolfo Infante.

El cantante de Maná, al borde de la muerte por una operación de cirugía estética



El cantante Fher Olvera quiso arreglarse la papada y los ojos y un error médico casi le cuesta la vida. pic.twitter.com/5vYgRdFsY7 — Moises Lopez (@chapoisat) November 22, 2018

3.- Alejandro Fernández

Aunque nunca ha hablado al respecto, el cantante también ha sido blanco de críticas por los cambios en su rostro. Sus seguidores comentan que se ha realizado inyecciones de bótox, rinoplastia, reducción de grasa en la llamada "papada" y ajustes debajo de los ojos.

No se ustedes pero creo Alejandro Fernandez con esa cirugía se ve mas pasiva que nunca @alexoficial pic.twitter.com/dFfzDDtMKE — Abele (@OfficialAbele) August 28, 2013

4.- Luis miguel

Desde hace más de una década son notables los cambios en el rostro de "El Sol" quien fuera en su tiempo el galán de México. Algunos medios aseguran que el cantante se ha sometido a cirugías para evitar líneas de expresión y eliminar la llamada papada. Incluso hubo rumores de que se encontraba muy grave después de una de sus operaciones, pero él nunca ha salido a aclarar la situación.

5.- Julio Iglesias

Iglesias confesó en 2013 que se sometió a una cirugía de ojos al cumplir 40 años, la cual no salió bien y lo dejó con el rostro irreconocible. También comentó que estuvo retirado dos años después de la intervención porque su mirada se veía perdida y no quería ser visto de esa forma. Tiempo después se operó de la papada y confesó que de nuevo no estuvo conforme con los resultados.