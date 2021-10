Revelan la verdadera razón por la que cancelan "Suelta la sopa"

MÉXICO.- El pasado lunes se informó que "Suelta la sopa" saldrá del aire a finales del año, por lo que dejará de ser parte de la programación de Telemundo, así lo dio a conocer la periodista Mandy Fridmann a través de La Opinión.

Tras ser una noticia que causó gran revuelo entre los televidentes del programa que los acompañaron estos largos 8 años, varios medios de espectáculos también se mostraron sorprendidos y buscaron las verdaderas razones por la cual Telemundo cancelaría un programa que ha incrementado su popularidad en los últimos años.

Esto fue tema de conversación para los conductores de "Chisme no Like", quienes dieron a conocer que el show llegaría a su fin, y al parecer todo se debe a que la empresa ya no quiere seguir pasando a un externo, pese al éxito en el que se convirtió "Suelta la sopa", pues de momento es de las transmisiones más populares.

Por su parte, la periodista Flor Rubio indicó que la cadena de televisión tiene planeado realizar su propio programa de espectáculos, y así evitar que una productora externa haga este contenido.

Terminaría esta relación contractual con la empresa externa con la idea de que Telemundo produzca a su interior su propio show de espectáculos”, comentó Rubio en su programa de radio en Grupo Fórmula.

Y aunque "Suelta la sopa" cuenta con presentadores bastante populares que se ganaron el cariño del público, es muy probable que en los próximos días se confirme la cancelación del programa, ya que varios medios lo han confirmado y sigue siendo un tema que llama la atención de todos.

Además, el rumor de que el programa llegaría a su fin comenzó a circular hace varias semanas, debido a que hubo una junta especial con la productora Hig Hill Entertainment. Por lo que únicamente faltaría el comunicado oficial de Telemundo.