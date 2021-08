Conductora de “Venga la Alegría” se iría a “Suelta la Sopa”

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Claudio acaba de abandonar “Suelta la Sopa” y al parecer, la producción ya está buscando quién podría sustituirla.

Para sorpresa de los internautas, de acuerdo a la publicación de Chamonic, Telemundo estaría buscando a una conductora de “Venga la Alegría” para ocupar el lugar de la también reina de belleza.

Se trata de Kristal Silva, quien fuera también participante de “Survivor VIP México” y ha adquirido gran popularidad en los últimos meses. Sin embargo, otro nombre que también se toma en cuenta es el de la venezolana Daniela Di Giacomo.

Ya no le renovaron su contrato y podría ser la nueva conductora de suelta la sopa. Otro dato curioso de @kristalsilva_ es que recordemos que se acaba de casar el fin de semana y en @vengalaalegriatva NO publicaron nada de su boda y según me dicen que ya a los conductores tampoco dejaron que publicaran ninguna foto de su boda”, expresó Chamonic en sus redes sociales.