Horacio Villalobos demandará a “Chisme No Like” por acusaciones de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Villalobos emprenderá acciones legales en contra del programa “Chisme No Like”, luego de señalarlo de acosar a dos participantes del reality “Quiero Cantar”.

En una entrevista con Gabriel Cuevas, el conductor de “Venga la Alegría” dijo que prepara una demanda en contra del programa de YouTube, luego de que lo señalaran por hostigar sexualmente a Dennis Arana, ex participante de “Survivor México” y a Robbie Mora, integrante de Wapayasos.

Horacio Villalobos me estaba contando que, a raíz de lo que publicó, esta historia de aparente acoso que dio a conocer el programa Chisme No Like, hacía mi compañero Dennis de Survivor y Robbie de los Wapayasos, Horacio ha decidido demandar al programa de Internet, porque asegura que tiene todas las pruebas para desenmascarar este rumor”, dijo Gabriel Cuevas.

“VÍCTIMAS” DE HORACIO LO APOYARÁN EN LA DEMANDA

El periodista también reveló que tanto Dennis como Robbie están dispuestos a apoyar a Horacio en la demanda contra Chisme No Like, pues cabe recordar que ambos negaron haber sido acosados por el actor.

“Ya tiene el equipo de abogados, ya tiene el apoyo por parte de las personas involucradas para ser testigos de este proceso. Horacio va a demandarlos en Estados Unidos, una demanda que va a estar sustentada porque tiene los apoyos de los involucrados”, expresó el colaborador de Flor Rubio.

Cabe recordar que el propio Horacio negó las acusaciones de "Chisme No Like" por medio de un video publicado en sus redes sociales. Hasta el momento se desconoce la reacción de Elisa Beristain y Javier Ceriani.

"Normalmente no contesto las mentiras ni los chismes que inventan sobre mí pero creo que han ido muy lejos los de ‘Chisme no Like’ al inventar que yo acoso a dos compañeros de trabajo, lo cual es absolutamente mentira pero entonces que me denuncien”, expresó el crítico de espectáculos.