Horacio Villalobos niega las acusaciones de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Villalobos no se quedó callado y negó haber acosado sexualmente a Dennis Arana, ex integrante de “La Academia” y a Robbie Mora, ex Wapayaso.

Por medio de sus redes sociales, el conductor de “Venga la Alegría” reaccionó a las acusaciones de “Chisme No Like”, con un breve video donde dio su declaración sobre el tema.

Normalmente no contesto las mentiras ni los chismes que inventan sobre mí pero creo que han ido muy lejos los de ‘Chisme no Like’ al inventar que yo acoso a dos compañeros de trabajo, lo cual es absolutamente mentira pero entonces que me denuncien”, expresó el crítico de espectáculos.

“LO VAN A TENER QUE DEMOSTRAR”: HORACIO VILLALOBOS

Horacio decidió desafiar a Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de “Chisme No Like”, a demostrar que él realmente cometió acoso sexual en contra de sus compañeros de programa.

“Que yo acoso a dos participantes que entraron a concursar a ‘Venga La Alegría’, uno de ellos es el Wapayaso y a Dennis Arana lo cual es absolutamente mentira pero si los acoso que me denuncien, tan sencillo. Avísenle a Dennis y a este niño que me denuncien porque según ellos los acoso. Según ellos no, según el programucho ese”, comentó.

“Yo no me voy a dejar y si ellos sostienen esa noticia, que me lo demuestren, que me demuestren que yo acosé a este chico que está concursando en 'Quiero Cantar' y a Dennis Arana, si ni siquiera nos saludamos. Es molesto porque es la reputación de uno”.

Finalmente, destacó que nunca ha acosado a ninguno de sus compañeros, por lo que pide que dejen de inventar mentiras que pueden perjudicar a las personas.

“Es una información fea, uno no puede permitir que digan estas cosas. Nunca he acosado a nadie, ni acosaré a nadie porque no necesito acosar a nadie. No pueden inventar eso y salir así como si nada, sin haber hecho daño, porque eso hace daño y están inventando bajezas que no son verdad, y no pueden ir por la vida así, inventando bajezas, tratando de llevar seguidores a su canal”.