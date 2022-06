Raúl Araiza insulta al Burro Van Rankin y le pide perdón de rodillas

MÉXICO.- Raúl Araiza tuvo que arrodillarse y suplicar al Burro Van Rankin que lo perdonara, luego de haber herido los sentimientos del conductor con un comentario sobre su aspecto. Esto ocurrió en una emisión del programa donde comparten créditos, Miembros al aire.

Todo empezó cuando Martha Figueroa les hizo algunas preguntas a los integrantes del programa de Unicable, relacionadas con cuál de ellos es el de mayor edad.

Yordi Rosado opinó que Raúl Araiza es quien tiene más edad y lo delata su estilo de vida, pues se cuida y se mantiene en forma, a pesar de que por muchos años vivió de fiesta en fiesta. Después vino otro cuestionamiento: ¿quién de los conductores se ha divertido más?

Todos estuvieron de acuerdo en que Van Rankin es quien se lleva este título. Aunque en principio no hubo problema, después Araiza argumentó que su compañero ya no tiene interés en cuidar su aspecto físico, debido a todo lo que ha vivido.

Yo creo que por lo desmadr*so que has sido, creo que te has divertido un ching*. Has sido muy valem*drista, te vale madre* el físico, la moda, vestirte”, dijo el conductor de Hoy.

Le pide perdón

Esto fue tomado como una ofensa por parte de Van Rankin quien le dijo que se excedió en calificarlo como descuidado con su apariencia. También le dijo que no es más dedicado con su look porque no tiene dinero para gastar en prendas.

Ante estas palabras, Araiza se disculpó y hasta se puso de rodillas, asegurando que no fue su intención ofender a su amigo y diciéndole que le tiene mucha estima. Finalmente, los conductores dejaron claro que no hay rencores entre ellos y terminaron riéndose de toda la situación.