Burro Van Rankin escribiría libro contando anécdotas con Luis Miguel

Ciudad de México.- El presentador Jorge Van Rankin, mejor conocido como El Burro Van Rankin contó sus planes de contar algunas anécdotas que vivió en su juventud en compañía de Luis Miguel.

Lo conocí en el 84… antes del temblor, 85 a principios y nos hicimos muy cuates en un viaje a Ixtapa, me tocó con él en cuarto, nos hicimos muy cuates, y de repente… a Palazuelos ya sabes que de repente se le va la boquita, entonces a mi no me lo vas a sacar nunca, entonces yo hice una gran amistad con él, nos llevamos 12 años muy bien hasta que hubo…”

Explicó Van Rankin en entrevista para el programa Todo para la mujer.

Planea sacar libro

Aunque El Burro anteriormente se ha negado a contar detalles sobre sus experiencias con LuisMi, esta ocasión expresó su idea de sacar un texto donde relate sus anécdotas.

“En esa época yo sería una voz autorizada, porque yo vi cosas que nadie podría decir, pero jamás abriría la boca porque creo que no me corresponde… algún día escribiré un libro y contaré la real historia, porque yo lo que vi en la serie, que me sacaron a mi como un pend%&# aventando palomitas, ese no era yo”, expresó.

Incluso Van Rankin remarcó que en sus juventud era un imán de mujeres y de esas aventuras también tiene mucho por contar. “Yo era el Rey Pele, el que jalaba a las chavas, porque no era tan feo, así como me ves de feo ahora, ya tengo 58 años, entonces yo era el que movía todo el asunto, los otros ni estaban, estaba el amigo de Gerardo de la Madrid y tampoco era amigo de Federico, entonces, no estaba con Luis Miguel cuando yo estaba, de esos años al día de hoy, te podría contar de cosas que no las voy a contar porque siempre se las lleva uno aquí”.

La reconciliación del Burro y el Sol

Acto seguido, el conductor de televisión recordó el momento en que se reconcilió con el “Sol de México”. “Pasaron 22 años, me volví a encontrar con él, nos juntó Miguel Alemán para la serie, para un caemito que hicieron en el Baby O’, yo lo hice, lo encuentro después de 22 años que nos habíamos peleado, una reconciliación honesta de abrazo y todo, y fue un año y medio padrísimo, le presenté a mi esposa, mis hijas en foto, pero luego sentí que era el Luis Miguel de antes”.

Aunque, los artistas eventualmente se distanciaron de nuevo por una razón. “¿Sabes en qué momento?, cuando me invitaba a viajes, vente para acá, pero yo tenía programa, tengo dos hijas, primero tengo que trabajar, y siento que se molestaba y eso fue lo que nos volvió a distanciar, estoy distanciado, no enojado, no tengo por qué estar enojado con él, de hecho, lo respeto mucho”.

Finalmente, El burro expresó que por más que sea El sol de México, no piensa rogarle por su amistad. “Fue su cumpleaños el 19 de abril, le escribí, no me contestó, pues está bien, es su manera de ser, yo no le voy a rogar a nadie, ¡qué huev%!, si no me contestas bye”.