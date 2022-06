Yordi Rosado cuenta cómo se divorció dos veces de la misma persona

MÉXICO.- En una emisión de Miembros al aire, Yordi Rosado se sinceró sobre su complicada historia con Rebeca Rodríguez, con quien tiene tres hijos, Santiago, Regina y Elías. Dentro del medio artístico la pareja es recordada como una de las más queridas, a pesar de que sus diferencias los llevaron a divorciarse en dos ocasiones.

El primer divorcio ocurrió luego de ocho años de matrimonio y tiempo después se reconciliaron y decidieron volver a casarse. Sin embargo, por segunda vez, el amor entre ellos no prosperó y se divorciaron de nuevo.

El conductor contó a sus compañeros del programa que el error que cometió fue su primer divorcio, pues solo tres meses después de la separación, el matrimonio ya estaba disuelto.

“Yo me divorcié legalmente a los tres meses de que nos separamos y creo que podía haber esperado más”, admitió. Luego de que uno de sus colegas le preguntara directamente sobre esto, Yordi entró en más detalles, aunque prefirió no mencionar el nombre de Rebeca.

También lo hice porque me parecía un buen momento porque todavía no había problemas, no había parejas nuevas de ningún lado, sentí que era un buen momento para que no hubiera tanta bronca”, explicó.