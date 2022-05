Don Francisco recuerda que su hijo intentó regalarle "tiempo" para que conviviera con él

MÉXICO.- Don Francisco estuvo como invitado en el famoso programa de entrevistas de Yordi Rosado en YouTube, donde conversó con el comediante sobre experiencias personales que han marcado su vida.

El conductor de Sábado Gigante recordó la ocasión en la que su hijo le pidió que pasara más tiempo con él, lo cual lo lastimó, no solo por la forma en la que se lo dio a entender, sino porque fue difícil para él conciliar su ocupada carrera y sus deberes como padre.

En un cumpleaños, mi hijo menor me regaló un frasco que tenía adentro un papelito, y yo tuve que sacar el papelito con un alfiler, y el papelito decía 'tiempo'. Me dolió eso, todavía le pregunto a mi hijo que tenía 9, 10 años, y digo '¿por qué me pusiste eso?'; me dijo 'tú tienes todo papá, menos tiempo'", comentó.

Según contó, debido a que su trabajo requería que hablara todo el tiempo, al llegar a casa ya no tenía ganas de conversar con nadie, lo cual le ocasionó problemas con sus seres queridos, quienes interpretaban esto como desinterés de su parte.

“Una persona que está todo el día hablando llega a su casa y lo que menos quiere es hablar, entonces también hay que hacer una combinación”, señaló Don Francisco.

¿Cómo logró pasar tiempo con su familia?

Finalmente, contó que en su familia crearon una dinámica llamada “martes especiales”, con la que usaban cada martes para hacer algo en familia, como ir a comer, ver películas o salir a pasear. Esto ayudó a que fueran más unidos.

“Fue un error. Es algo que no debió haber ocurrido, pero uno se pregunta 'si volviera a vivir, ¿lo haría distinto?', yo creo que no; las personas no viven con experiencias, las experiencias se hacen en el camino del andar", finalizó Don Francisco.