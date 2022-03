Cómo Lucero protege de abuso a Lucerito Mijares

MÉXICO.- La actriz y cantante Lucero Hogaza, la novia de América, comentó en entrevista con la prensa en el aeropuerto, cómo hace para mantener a su hija, Lucero Mijares, alejada de abusos en su emergente carrera. Sus declaraciones ocurren luego de la denuncia de Sasha Sokol sobre lo que sufriera con el productor Luis de Llano cuando esta pertenecía a Timbiriche. Lucero explicó que se trata de una serie de medidas que la incluyen a ella y a todo el entorno cercano de su hija, quien ha empezado a destacar en el medio del espectáculo.

Lucero inició su carrera artística con apenas 10 años. A pesar de ello, asegura nunca haber sufrido una agresión. Sin embargo, aclaró que esto se debió a que su madre siempre estuvo a su lado acompañándola. Valoró la compañía de su madre, quien estuvo al pendiente de ella mientras participaba en sus primeros programas para Televisa: “Para mí fue muy bueno haber tenido ese apoyo y ese cuidado”, compartió.

La actriz explicó que es así como le gustaría poder pasar el tiempo con su hija: al lado de ella en todo momento. Desafortunadamente, diversos factores no lo permiten. A pesar de ello, aseguró que, si no le es posible a ella, quien acompaña a Lucerito es Mijares, si no es posible para él, será otra persona, pero su hija estará segura:

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces, también por mis cosas, por mis compromisos, no permiten estar todo el tiempo pegadita. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estoy muy cerca en muchas cosas. Y obviamente siempre hay alguien que esté pegado con ella: si no puedo ser yo, pues es su papá y si no alguien muy cercano o alguien de mucha confianza”.

La actriz también lamentó la situación que sufren muchas mujeres al día de hoy en el mundo del espectáculo. Además, resaltó el pesar de que algunas víctimas tampoco cuenten con el respaldo y apoyo de sus padres al enfrentar este tipo de situaciones. "Hay algunas personas que no pueden tener este apoyo o esta ayuda de su familia o este acercamiento y es lamentable", comentó.

Lucerito Mijares, estrella en ciernes

Lucero Mijares (Lucerito) cuenta con 17 años de edad. Es hija de los cantantes Lucero Hogaza León y Manuel Mijares. Actualmente estudia en una exclusiva escuela en Massachusetts, Estados Unidos y ha mencionado que le gustaría ser veterinaria.También se ha ganado el afecto del público quien la apoya en sus redes sociales como Twitter y TikTok, tanto por su talento como por su simpatía.

Aunque sus padres desean que espere hasta terminar su educación para iniciar una carrera en el espectáculo, Lucerito ya ha participado en La jaula de las locas, un musical, y en los shows de concierto de sus padres. Se ha especulado que podría aparecer en otra obra musical; al menos así lo manifestaron Martha Figueroa y Juan José Origel en Con permiso, donde la meniconaron como posible candidata al estelar de la obra The Prom, donde también participa Susana Zabaleta.