Reviven las declaraciones: Cecilia Fuentes habla sobre Luis de Llano

MÉXICO.- A raíz de la reciente acusación de Sasha Sokol hacia el productor Luis de Llano por abuso sexual, muchas personalidades se han posicionado al respecto. Asimismo, se han recuperado en la discusión de redes sociales muchas declaraciones del pasado que pueden relacionarse con el caso. Una de ellas es la de la media hermana del productor, Cecilia Fuentes.

Cecilia, quién es hija del escritor Carlos Fuentes, publicó en 2019 un libro de memorias de su madre, la actriz Rita Macedo. Se titula Mujer En Papel y recupera notas biográficas que la propia actriz habría preparado antes de morir, las que Cecilia completó con diversos materiales.

En una entrevista para el programa "De historia en historia", en la que buscaba promocionar su libro, habló de su relación con Luis de Llano. Reveló que sufrió diversos abusos de su parte y que este "siempre la odió". La razón detrás de todo fue, según dijo, que ella gozaba del afecto de su madre, afecto del que Luis careció.

"Siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana".