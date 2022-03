Mimí, integrante de Flans, se pronuncia sobre denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el pasado 9 de marzo que Sasha Sokol sigue siendo un nombre muy sonado entre el público mexicano y los medios de comunicación luego de que la artista denunciara a Luis de Llano por abusar y entablar una relación con ella cuando él tenía 39 años y ella 14.

Ante esta fuerte declaración, algunas celebridades de se pronunciaron al respecto y mostraron su apoyo incondicional por tener que vivir una terrible experiencia cuando solo era una niña. Un ejemplo reciente de esto es Mimí, integrante del grupo Flans, quien compartió su opinión sobre lo sucedido.

Cabe recordar que durante una entrevista para Sale el Sol, Irma Angélica contó que fue víctima de acoso por parte del conductor César Antonio Santis, suceso que ocurrió en Chile en 1986, cuando ella y las demás integrantes de Flans acudieron al programa, pero el conductor presentó una actitud señalada de machista y acosadora.

A casi cuatro décadas de esto, Mimí recordó la ocasión luego de que se hiciera viral el video en TikTok de dicha transmisión, pero algunos usuarios de redes sociales la criticaron por haber esperado tantos años para hablar del tema, lo que provocó el enojo de la famosa.

"Aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró”, dijo.

El comentario fue recuperado durante su más reciente entrevista con Ventaneando, donde la cantante envió un mensaje solidario a Sasha Sokol por haber revelado su testimonio pese a los años que pasaron de su 'relación' con Luis de Llano, en la que ella era menor de edad.

Sasha es mi compañera, es mi amiga y yo desde aquí la abrazo con toda el alma; se necesita mucho valor para levantar la voz y para decir ‘ya no’. Se necesita valor para decirle a la gente ‘no tengan miedo’ y se necesita una voz como la de ella para poder decirnos a todos que eso no está bien”, declaró.

Asimismo, la artista señaló que es importante considerar que las actitudes del productor de televisión no deberían ser minimizadas y mucho menos normalizadas. "No esta bien, no estuvo bien y nunca va a estar bien ese tipo de acción", sentenció.