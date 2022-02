Mimí, integrante de Flans, recuerda el acoso que sufrieron por parte de un conductor en "Martes 13"

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días se volvió viral un video en TikTok en el que se muestra el acoso que sufrieron las integrantes de Flans por parte de un conductor durante un programa televisivo en Chile.

Dicha publicación dividió la opinión entre los espectadores, ya que algunos expresaron que el hombre solo estaba haciendo su trabajo, mientras que otros aplaudieron a las cantantes por no "dejarse pisotear".

Ante la gran cantidad de comentarios que desató este video, una de las cantantes del grupo se pronunció al respecto. Se trata de Mimí, quien mencionó para Sale el Sol que ella y sus compañeras solo querían defenderse el presentador, aunque actualmente no recuerda muy bien el suceso.

¡Qué poca abuela! No lo tengo tan presente, no me acuerdo del momento, pero la onda aquí es que no hay que permitir. No importa cuantos años tengas, no importa si eres hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que nadie te falte al respeto”, dijo.