Arranca Pandora y Flans ''Inesperado tour'' en Tijuana

Tijuana BC.- “Chicos arrancamos este Inesperado Tour, no está Ivonne, pero están las Pandora… no es igual, pero aquí estamos”, bajo esa premisa Ilse de Flans dio la bienvenida al “Inesperado tour” la noche del sábado en Tijuana.

Vaya espectáculo el que ofrecieron estas cinco grandes de la música de los ochenta, un viaje que transportó a los asistentes a sus épocas de adolescencia y juventud.

Foto: Juan Carlos González

Desde el Audiorama de El Museo el Trompo, Ilse junto a Mimi, Isabel, Fernanda y Mayte arrancaron esta gira por México , siendo la frontera la primera fecha con en show de más de dos horas.

El inicio del show

En punto de las 22:15 horas, las cinco intérpretes subieron al escenario para deleitar con temas intercalados, sinfonías únicas y esos coros que solo ellas tienen la dicha de ofrecer.

Somos unas suertudas de que estén cantando con nosotros y ahora sí damos la bienvenida, ?son nuestros padrinos, si sabían?, gracias por estar aquí esta noche, han sido unos meses, bueno casi dos años, de vivir de una manera muy complicada para muchos, pero la música ha sido la gran medicina y nuestra medicina son ustedes”

Refirió Mimi a la audiencia.

Con el apoyo de músicos en lo alto, dos coristas y sus peculiares coreografías, las Flans y las Pandoras dieron rienda suelta a sus éxitos como “Me gusta ser sonrisa” y “Cuando no estás conmigo” que intercalaron en un solo tema.

La energía de las Flans y el romance de las Pandora lograron un cúmulo de emociones que se mezclaron en cada una de las canciones como “Giovanni Amore”.

Fuera del confort

Reconocieron salir de su zona de confort en este proyecto, de poner a prueba su destreza, pues las Pandora son más relajadas y las Flans más fiesteras, adaptándose pues, cuál matrimonio.

“Cuando no estás conmigo”, “Me gusta ser sonrisa”, “Veinte millas”, “No, él no es un Ricky”, “Alma gemela”, “No puedo dejar de pensar en ti” y un medley de Emmanuel fue parte de su primer cuadro musical.

Dicharacheras, relajadas, emotivas y muy empáticas con la audiencia, disfrutaron cada minuto el escenario poniendo a prueba sus dotes coreográficos, pero sobre todo el sentimiento que hila cada canción.

Foto: Juan Carlos González

“Ay amor”, “Finge que no”, “Mi hombre”, “A cada paso” le siguieron a la lista de canciones que en todo momento el público coreó.

Tributo a Juan Gabriel

Rindieron tributo a Juan Gabriel con un set de los temas “Debo hacerlo”, “Caray”, “Querida” y “Me nace del corazón”, interpretado por las cinco voces.

La vitalidad de las Flans hizo una vez más que, como otros conciertos de ellas en solitario, bajarán del escenario a cantar entre el público, haciendo aún más grande la noche para sus fanáticos.

Fue hasta las 12:45 de la madrugada que el concierto llegó a su final con un repaso a 30 canciones, cerrando con “Las mil y una noche” y “Con tu amor”.

A detalle

Inesperado Tour

Quiénes: Pandora y Flans

Dónde: Audiorama Museo El Trompo

Cuándo: 6 Nov

Inicio: 22:15 horas

Final: 00:45 horas

Canciones: 30

Medleys: 2 Juan Gabriel y Emmanuel

Las que no faltaron: No controles, Bazar, Corre por el bulevard, Timido

Ay amor, Solo él y yo, Cómo una mariposa, Cómo te va mi amor