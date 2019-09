Yuri y las Pandoras confesaron que a veces no usan calzones en sus shows

CIUDAD DE MÉXICO.-A Yuri y las Pandora parece que les gusta andar libres, pues no usan calzones en sus shows.



Las cantantes confesaron en entrevista con Javier Poza que varias veces se han subido al escenario sin ropa interior, ya que hay vestidos que les quedan apretados y no quieren que se les marquen sus chones.



Ahora que la jarocha, Fer Meade y las hermanas Mayté e Isabel Lascurain anda de tour con el show "Juntitas", agregaron que ya se conocen todas sus mañas.



Las intérpretes decidieron relevar algunas de sus intimidades y anécdotas chuscas que pasan cuando salen del entarimado.



De repente se salió mi hermana Isabel (del escenario) y Fernanda y yo seguimos cantando, yo soy muy preocupona, entonces pensé que se había sentido mal. En eso regresa al escenario y me dice "me fui a quitar los calzones" y me quedé helada", dijo entre risas Mayté.



Isabel decidió complementar esta graciosa historia con sus propias palabras para que no quedara ninguna duda.



"Yo salgo con mi faja, me pongo eso para cantar, y la falda que me puse ranchera, pues se me veía la faja, entonces fui y me quite todo, salí a 'capella'", agregó.



Pero el locutor de Radio Fórmula no se quiso quedar con la duda y le preguntó a Yuri si ella también había salido sin chones a cantar.



"A veces sí y a veces no, hay vestido que son demasiados pegados y pues no", aseveró la güera.