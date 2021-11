Ilse de Flans recuerda su romance de 7 años con Mijares

Ciudad de México.- Al pensar o hablar de la vida amorosa de Mijares es imposible no pensar en Lucero, quien es madre de sus hijos. Pero antes de entablar una relación con la cantante, Manuel mantuvo una relación bastante larga con Ilse del grupo Flans.

Quien se encargó de confirmar dicha información fue la misma Ilse, durante su presencia en el programa de 'La Saga con Adela Micha', la cantante compartió algunos detalles de esta relación que sostuvo con el músico.

Últimamente me andan preguntando mucho eso, y salí con Manueluchas. Sí, salí 7 años con Manuelochas… intermitentes (de) sí y ahora no, porque era cuando él estaba de rockstar y… yo ambién”

Dijo la cantante ante los cuestionamientos sobre sus parejas amorosas.

Opinión de Lascurain

Después, su compañera Isabel Lascurain djo: “Son 7 años que se convierten en 5 meses de lo que se vieron”, dejando entrever que de todo ese lapso los artistas no estuvieron mucho tiempo juntos. A lo que Ilse añadió: “O menos… entonces pues nada que ver”.

Posteriormente, la integrante de Flans recalcó que el ex de Lucero salía con muchas mujeres durante esa época. “Estaba de rockstar Mijares, ese no pelaba a nadie. Estaba con la Bolocco, con no sé cuentas… ¡uy! ...”.

Hace varios años, Mijares también habló de esta relación sentimental durante una entrevista brindada a la periodista Mónica Garza, en la que manifestó que, a mediados de los 80, tuvo un vínculo amoroso con la vocalista de Flans.

“Fue una relación intermitente. De repente ella tenía novio o yo tenía novia, cortábamos y luego regresábamos. La estimo mucho. La pasamos muy padre […] Fue una relación muy rara, quizás nunca llegamos a definir realmente, entonces no hubo un tiempo para decir: ‘duró de aquí hasta acá’”, explicó en ese momento Mijares al respecto.