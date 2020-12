Isabel Lascurain y las dificultades que ha atravesado en los últimos años

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cosas no han sido fáciles para Isabel Lascurain últimamente. La famosa se ha visto obligada a enfrentar algunos golpes duros a su vida personal y carrera artística, que ha puesto a prueba su temple ante la adversidad.

En 2019, la famosa fue despedida del programa "Netas Divinas", junto a otras conductoras como Yolanda Andrade, Sherlyn y Gloria Calzada, siendo Consuelo Duval la única que se quedó.

"No estuvo bonito, no estuvo padre, pero como fue todo y todo tiene un ciclo, sin duda, pues fueron once años y medio y de repente de la noche a la mañana ‘adiós, que les vaya bien’, eso fue lo que estuvo medio feo. Pero, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo en una entrevista para TV Notas.

Isabel intentó regresar a la televisión, con participaciones especiales que tuvo en el programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, sin embargo, a finales de 2019, dejó de aparecer como invitada.

Las cosas parecían componerse un poco para Isabel, aun con la llegada de la pandemia qeu percutió mucho en los planes de Pandora.

Sin embargo, apenas el pasado noviembre, la integrante del grupo Pandora reveló que se separaba de su esposo tras 22 años de matrimonio.

La noticia la hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un video pidiendo respeto para ella y su familia.

"Hola, por el cariño que me tienen y el cariño que les tengo, quiero compartirles que mí esposo José Manuel y yo estamos separados", dijo en ese entonces.

Y el golpe más reciente para Isabel, y probablemente uno de los más fuertes, sería que Sony Music terminó su relación laboral con Pandora.

Según informó el periodista Alex Kaffie en su columna “Sin lisonja”, la agrupación musical de Fernanda Meade y las hermanas Isabel y Mayté Lascurain estarían en crisis luego de que la disquera que les ha representado les dio la espalda.

Sony le dio su carta de retiro a Pandora. La compañía disquera sacó de su lista de artistas exclusivos a la agrupación compuesta por Fernanda Meade y las hermanas Mayté e Isabel Lascurain”, mencionó Kaffie.

La decisión de Sony se debería a que, supuestamente, Pandora ya no les genera ganancias como antes.

“Con la excusa de 'ya no venden discos' la empresa discográfica dio por terminada su relación laboral con las arriba mencionadas", afirmó.

Hasta el momento, ninguna de las tres integrantes de Pandora ha confirmado esta información.