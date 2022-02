Video viral: Integrantes de Flans se defienden ante acoso de un conductor en "Martes 13"

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas mujeres pertenecientes al mundo de la farándula han señalado que el acoso en televisión es algo que siempre ha existido, pero que se dio a conocer en los últimos años gracias a los movimientos feministas, tal como el reconocido Me Too, el cual funcionó para denunciar a aquellos hombres que cruzaron los límites y dañan la moral de alguna de sus víctimas.

Estas acusaciones siguen siendo controversiales para muchas personas, pues aseguran que solo es coqueteo para aumentar el rating o que todo es inofensivo, pese a la gran cantidad de testimonios e incluso material digital que demuestran los momentos incómodos que vivieron las mujeres frente al público.

Tal fue el caso de las integrantes de Flans, quienes se defendieron de un conductor que intentó criticarlas por su vestimenta y las tocó cuando ellas no querían que lo hiciera.

El video se volvió viral en los últimos días gracias a la plataforma de TikTok, en el que aparecen Ilse, Ivonne y Mimí durante un programa en vivo, "Martes 13", de 1986 en Chile en compañía del conductor César Antonio Santis. En este clip, el presentador fue señalado de una conducta machista y también lo criticaron por falta de profesionalismo, pues no conocía el nombre de las integrantes de Flans y tampoco sabía sus canciones.

Al presentar a las cantantes sin saber quiénes eran y dar mal sus nombres, Mimí fue la primera en mostrarse inconforme con la actitud del conductor y señaló el nombre de cada una, además de decirle que era un "macho", lo que provocó las risas del público que asistió con la intención de escuchar los mejores éxitos del grupo de esa época.

Asimismo, en el TikTok que se volvió viral en cuestión de horas, se ve a César Antonio Santis queriendo "suavizar el ambiente" tomando a una de las cantantes y diciendo que él era su padrino, pero no esperó que la mujer se defendiera de sus movimientos y le dijera que no quería que la estuviera "manoseando" como lo hacía.

Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, expresó Mimí mientras le quitaba la mano al conductor y se separaba de él con pequeños golpes.

Ante la reacción de la cantante, el presentador mencionó que se iría a otro lugar, colocándose enseguida de Ilse, pero ella tampoco se quedó callada y le dejó en claro que podía estar cerca de ella, siempre y cuando no la tocara más allá del hombro: "Mientras sea en el hombro y no en la cintura", pero Antonio se burló de su estatura y dijo que no le llegaba a la altura.

Fue en ese momento cuando la integrante de Flans dijo "Pelado, no se burle", pero el conductor no entendió a qué se refería y le preguntó el significado de la palabra, a lo que todas respondieron: “Pelado significa ‘mal hombre’, ‘grosero’, ‘embustero’, ‘cruel’, ‘mal amigo’”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios de la plataforma y varios aplaudieron su actitud por no "dejarse controlar" por un "machito" que solo intentaba minimizar su trabajo para enaltecerse a sí mismo como hombre. Mientras que otros internautas señalaron que se mostraron bastante groseras por no permitir que el conductor hiciera su trabajo.