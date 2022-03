Luis de Llano habría intentado comunicarse con Sasha Sokol

MÉXICO.- Según reporta la revista de espectáculos TVNotas, un amigo cercano a Sasha Sokol asegura que la cantante se está asesorando legalmente para proceder contra Luis de Llano, a quien hace unos días denunció por abuso sexual cuando ella aún era menor de edad. Fue el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, cuando la ex Timbiriche usó su cuenta de Twitter para hacer pública la situación por la que habría pasado de los 14 a los 17 años de edad.

El productor musical tendría 39 años cuando sostuvo una relación abusiva con la adolescente, quien, ahora, a sus 51 años decidió exhibir al miembro de Televisa. Según mencionan en el medio, lejos de estar nerviosa o asustada, Sasha se siente segura de la decisión que tomó pues era un tema sepultado para ella que le estaba ocasionando daño. Fue luego de escuchar las palabras de Luis de Llano en la entrevista con Yordi Rosado que la cantante quiso poner un fin a las declaraciones que el productor ha hecho, por muchos años, sobre ella.

“Aunque es algo que ella ya había dado a conocer en algunas entrevistas, lo que le molestó, y creo que con toda razón, es cómo Luis minimizó las cosas, pues de entrada dijo que solo habían durado unos meses y no, en realidad fueron cuatro años... los cuales ella ha venido arrastrando y superando con terapia. Como ella misma lo dice, hasta ahora que es adulta se ha dado cuenta de que fue un abuso de poder, de confianza, de todo tipo de abuso”, contó la fuente.

Más adelante, mencionó que lo que ha pasado después de las declaraciones de Sasha es algo que la cantante ya se esperaba. Ella estaba al tanto de que sería señalada, juzgada y cuestionada por hablar del tema tanto tiempo después; sin embargo, también sabe que ahora, a diferencia de antes, hay más consciencia en torno al tema, por lo que espera obtener justicia. A pesar de los ataques, ella está feliz de poder alzar la voz y agradece todo el apoyo que ha recibido del público y de sus colegas.

Luis de Llano intentó comunicarse con ella

Según dijo la fuente a la revista, Luis de Llano habría intentado comunicarse con Sasha luego de su publicación, pero ella nunca respondió a sus llamadas pues no quiere saber nada de él, además de que cree que no puede salir nada bueno de esa conversación.

“Luis le escribió que no era necesario que hubiera hecho esos comentarios, que lo veía completamente innecesario a estas alturas, que él nunca habló mal de ella, que no la señaló de nada y que no quiso hacer más grande el tema de la relación, y justo por eso es que no había dado detalles de nada. Quería saber qué la llevó a hacer todo este escándalo y ver la manera de parar todo”.

Finalmente, mencionó que Sasha sí planea llevar el caso a los juzgados, pues está asesorándose legalmente para proceder en contra de Luis de Llano. Si embargo, no quiere acudir a la Fiscalía sabiendo que estará la prensa esperándola para cuestionarla. Así mismo, comentó que su esposo, el empresario Alejandro Soberón Kuri, está ayudándola tanto como puede en el proceso.