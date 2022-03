Laura Zapata en defensa por romance de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata defendió a su hermana Thalía después de que compararan su romance con Díaz Ordaz a la reciente denuncia que levantó Sasha Sokol contra Luis de Llano.

Ya que en ambos casos las artistas tuvieron una relación con hombre mayores, Zapata se manifestó en defensa de su hermana.

Thalía no era una niña, creo que Thalía tenía 17 o 18 años, Thalía estaba enamorada de Alfredo, o sea, fue cuando se fue a Los Ángeles, y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo”

Dijo Laura a la prensa.

Thalía ''No era ninguna niña''

Al mismo tiempo, Zapata remarcó que doña Yolanda Miranda siempre estuvo acompañando a su hija, y no pudo impedir el romance con Díaz Ordaz porque Thalía ya era responsable de sus actos.

“No era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron y qué puedes hacer ¿no?, el mentor con… pero no fue el trueque que aquí Sasha acusó”, destacó.

La reconocida villana de las telenovelas se mostró empática con Sokol al considerar que se tardó 37 años en denunciar su abuso por todo lo que vivió en el momento en que sus familiares se enteraron de esta situación.

Las víctimas

“A lo mejor no lo abría, porque desafortunadamente las víctimas en este caso sienten que ellas son las culpables, sienten que qué van a decir de mí, bueno, todo el problema que tuvo ella con su familia ¿no?, la sacaron del grupo, la mandaron a estudiar fuera, le quitaron el apellido, bueno, yo creo que además a esa edad no eres una persona consciente, y lo que tienes es miedo de lo que has participado”, explicó.

Finalmente, Zapata recalcó que el caso de Sasha no tiene punto de comparación con el de Thalía. “Es muy fuerte, pobre Luis yo lo quiero muchísimo, pero es muy fuerte, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando, de mi hermana ¿no?, que estaba muy enamorada”.