Sergio Mayer muestra cariño a Luis de Llano tras polémica con Sasha Sokol

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer manifestó su cariño por el productor Luis de Llano después de que Sasha Sokol confesara que había mantenido una relación con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

Aunque Mayer se ha mostrado solidario anteriormente con otras mujeres del medio que han sufrido abusos, como es el ejemplo de Alexa Parra quien denunció a Héctor Parra de abusar de ella cuando era menor de edad, el ex Garibaldi se mantuvo al margen en esta controversia.

Nuestra relación con Luis fue y ha sido siempre de amistad, ha sido laboral, yo le debo mucho a Luis en mi carrera, un gran productor, creador de muchos conceptos y su vida personal y demás yo creo que solamente él, Sasha o quien lo vivieron tienen derecho a opinar al respecto, sería irresponsable de mi parte, que yo diera una opinión, porque le tengo mucho cariño y respeto, y si hay pues alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tienen que ver y aclarar ellos, porque a mí no me consta absolutamente nada de ninguna de las dos partes”

Dijo Mayer en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Mayer manda mensaje a Sasha

Aun así, Sergio le mandó un mensaje a Sokol, recordando que es padre de una adolescente, dijo: “A Sasha por supuesto que la respecto, la admira, como actriz, como cantante, pero más que nada como mujer, y me pongo, me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza”.

Finalmente, Sergio Mayer no descartó que la confesión de Sokol pueda alentar a otras mujeres del medio artístico a denunciar otros abusos de este tipo.

“Quizá haya muchos productores que estén en esta situación, la sociedad ha cambiado, las redes sociales han cambiado y han venido a revolucionar la forma en que pensamos y decimos las cosas, entonces pues posiblemente van a salir muchas cosas que ya han salido, siempre que sale una bomba como esta empiezan a salir muchas cosas, mujeres que empiezan a decir de otros productores o del mismo productor”, concluyó.