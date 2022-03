Felicia Mercado defiende a Luis de Llano: "los hombres son hombres"

MÉXICO.- Las figuras del espectáculo mexicano siguen respondiendo a las declaraciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano, quien habría mantenido una relación de abusos hacia ella cuando la cantante aún era menor de edad. Según lo declarado por la ex Timbiriche, el productor musical sostuvo una relación abusiva con ella de los 14 a los 17 años, cuando él era mayor de 40.

En general, los famosos y medios de comunicación le han expresado su apoyo a Sasha y señalan el supuesto romance como un crimen en contra de la entonces menor. Sin embargo, también hay quienes defienden a Luis de Llano, alegando que lo conocen y lo consideran una “buena persona”. Una de ellas es la actriz Felicia Mercado, quien salió en defensa del productor de Televisa.

Mercado causó controversia al declarar que en aquella época una persona de 14 o 15 años era capaz de saber lo que hacía. También mencionó que tanto Sasha como Luis de Llano son sus amigos y los conoce desde hace años y considera que la situación no es tan grave como han expresado los colegas de la cantante y los medios de comunicación.

“Ya tenía qué, unos 15 años ¿no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”, expresó la actriz de telenovelas.

También habló del tipo de ambiente que se vive en el mundo del espectáculo y aseguró que todos los miembros de la industria están conscientes de los abusos de poder y acosos por lo que lo más natural es estar al cuidado de no caer en esto.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

“Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tú mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?”, sentenció.

"Los hombres son hombres"

Felicia Mercado siguió defendiendo al productor, a quien considera uno de sus más grandes amigos a pesar de no convivir seguido con él. Además de dirigirle palabras de cariño, aseguró que “los hombres son los hombres” por lo que implicó que se justifican las acciones de estos sobre las mujeres, a quienes además responsabiliza por "no saber poner límites".

“Sí, pero es mi amigo, que quieres que te diga: ‘los hombres son hombres’ y todos salen de la misma. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”, expresó.

Jamás olvidar, que toda la industria musical y de entretenimiento de ese entonces, sabía de la "relación" entre Sasha Sokol y Luis de Llano, y nadie hizo nada, al contrario, lo normalizaron y lo romantizaron hasta el día de hoy! Ella tenía 14 y él 39.



Televisa lo sabía pic.twitter.com/3TtLb1OaEt — Ayuwoki♠️ (@AyuwokiHee) March 9, 2022

Por último, señaló a los medios de comunicación por hablar de algo que ocurrió hace muchos años. “Yo creo que él está consciente de lo que hizo o pudo haber pasado y que ya pasó hace tanto tiempo que ya estamos en otro y que ustedes saquen todo esto los miles de años después (hace cara confundida), yo creo que él está tranquilo”, finalizó.