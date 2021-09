¿Quién gana?: La épica pelea entre Cibernético y Lyn May

MÉXICO.- La televisión mexicana brinda momentos inolvidables por los sucesos tan inesperados que llegan a transmitir, tal fue el caso de una de las peleas más icónicas de todas, protagonizada por el luchador Cibernético y la vedette Lyn May durante una de las emisiones del programa "Con Todo", que se transmitía por Galavisión. En dicha ocasion, el show invitó a ambos famosos para tener una pelea en vivo donde se criticaron hasta lo más íntimo.

Y es que el luchador arremetió en contra de la también actriz, ya que el Cibernético hizo el chiste de que presuntamente May había mandado a reforzar las chapas de su casa por miedo a que La Mataviejitas irrumpiera en su hogar, esto para hacer burla sobre su edad y criticarla por 'vieja', a lo que la vedette salió en su defensa a base de severas críticas y fuertes insultos.

La actriz comentó que todavía era joven y afirmó que no iba a tolerar los comentarios negativos y sarcásticos del luchador a su persona, y para esto tendría que pedir ayuda de otros luchadores como La Parka o Intocable para que puedan atacarlo y así terminar con estas burlas.

Para que le rompan su... ya sabes. La Parka es la que me va a entrenar para romperle su... ya sabes. Y el Intocable que está mucho mejor que tú. Tú eres un roperote que trae una llavecita así mira (de pequeña), lo he visto cuando está ahí abriendo las patas ahí en el ring", expresó en contra del Cibernético.

Después de estos comentarios, los presentadores de "Con Todo" le pidieron al luchador que le ofreciera una disculpa pública a Lyn para ponerle fin a su rivalidad, ya que el tema sobre la edad era algo que tocaba las fibras más sensibles de la vedette. Sin embargo, Cibernético continuó con sus comentarios sarcásticos sobre el tema y le dijo a la actriz que era una bruja.

Lyn May comentó repetitivamente que se entrenaría para poder vengarse del Cibernético por sus duros chistes sobre su edad, sobre esto, el polémico luchador respondió que él haría de todo para que La Mataviejitas siguiera en la cárcel y así ella pudiera dormir tranquila. Ante esto, los conductores le dijeron que no fuera grosero y que no insultara a la cantante, quien no dudó en decirle que era 'un pen**jo'.

Para finalizar la pelea, la actriz aseguró que Cibernético tiene los glúteos operados y él respondió que May, quien era una persona senil, le hacía falta una relación sexual para calmar su estrés, lo que estalló los gritos de todos los conductores de "Con Todo".