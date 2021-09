¡El encontronazo entre Carmen Campuzano y Lyn May por Andrés García!

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algunos años Carmen Campuzano y Lyn May enfrentaron sus diferencias durante el programa ‘Con Todo’, en el que se hablaron fuerte y directo por la supuesta rivalidad que existe entre ambas por el “amor” hacia Andrés García.

En los primero minutos Carmen Campuzano reveló que había escuchado todas las agresiones que había dicho la vedette de ella, y admitió que en ese momento era una drogadicta en una recuperación además que desconoce por qué había hecho este tipo de reclamos.

Por su parte, Lyn May dejó en claro que no tenía ningún pleito con ella, que incluso sentía lástima por ella, pero como mantuvo una relación con Andrés García asegura que la actriz mantenía un resentimiento.

Campuzano no pudo quedarse callada y reveló que todos “saben” a lo que su compañera se dedica y que a comparación ella es una reina, una dama y con clase, algo que considera que Lyn May no tiene.

Si nada más se la pasa en hospitales dograda, todo el tiempo, que lástima me da, todo el tiempo un mes bien y al mes ya está en un hospital, porque ya se drogó, no hay dinero para sacarla y yo no me he visto en esos papeles”, agregó la vedette.

Pero Lyn May no se detuvo con sus declaraciones y hasta la llamó “esqueleto rumbero” que era puro “hueso” por efectos de la cocaína, mientras que admitió que no tenía la culpa de haber mantenido una relación con Andrés antes que ella.

La modelo mexicana confesó que la vedette se estaba colgando de su nombre para adquirir más publicidad y que si eso busca, le daba todo el permiso de hacerlo, mientras que Lyn May le contestó que tenía 100 películas, y que no necesitaba nada de eso.

Lo que usted quiera, pero con los hombre no va a ganar, por que le hace falta

la belleza del alma y la belleza externa y esa yo la poseo,y usted no la tiene señora”, comentó Carmen Campuzano.

Lyn May asegura que Andrés García aún la quiere

Durante la entrevista, la también actriz reveló que de vez en cuando sigue viendo a Andrés García y comentó que de vez en cuando se “echa uno acá” dando a entender que todavía mantenía una relación.

Cuando la conductora le pregunta directamente a Lyn May si mantiene relaciones con el actor, ella reveló que lo ama y que es algo que toda la vida lo hará, pero no afirmó lo que había dicho anteriormente.

"Lo acabo de ver hace dos días y te puedo probar lo que te estoy diciendo", comento Lyn May.