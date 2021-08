Carmen Campuzano asegura que rechazó a Sylvester Stallone y Steven Seagal

Ciudad de México.- Carmen Campuzano gran referente de modelaje y belleza en los años noventa, reveló que en su juventud desairó a dos grandes figuras del séptimo arte.

“Más bien ellos se quedaron con las ganas, y te estoy hablando de un Steven Seagal, un Sylvester Stallone, pero quiero decirte que yo no soy trofeo de guerra de nadie”, dijo la modelo durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Acercamiento y así en directo, o sea… pero yo creo que soy muy afortunada con el hombre que tengo como compañero, Dios acomoda todo para bien, ¿cuánto tiempo estuve yo sola?, porque además así lo requería para procesar todo lo que aprendí, todo lo que tenía que ordenar en mi vida… ser mágica, etérea e inalcanzable”, comentó.

Por si esto fuera poco, Campuzano reveló que se negó a formar parte de una cinta con Stallone por temor a que le pidieran algo a cambio.

“¡A lo mejor verdad!, y como no. Yo a lo largo de mi carrera para tener los éxitos que he tenido, y para ser la reina de las pasarelas y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso, además, ustedes lo saben, pero sí, de hecho, hasta quería que yo participara en una película con él, ¡que si no quería ser la próxima protagonista de una de sus películas!… pero pues, será muy lo que sea, pero no es de mi gusto y como les digo yo no soy trofeo de guerra”, remató.