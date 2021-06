Luz Elena González y Carmen Campuzano fueron coronadas como “Reina del Orgullo 2021”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Elena González y Carmen Campuzano fueron condonadas como reinas del “Orgullo 2021” de la Ciudad de México, en la marcha que se realizó el pasado fin de semana.

Ambas reinas de belleza se dijeron estar felices del nombramiento que recibieron este año por parte de la comunidad LGBTQI+, quienes siempre han seguido sus carreras de cerca y han sido la inspiración para muchas mujeres trans, especialmente, de quienes Luz Elena se declaró en “desventaja”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pues sí nos llevan ventaja porque no tienen celulitis, tienen unos músculos divinos, son altísimas. Osea, si nos llevan un poco de ventaja. Hay muchas mujeres trans y dices: ¡Wow! ¡Qué impresionante!’ Sí nos dejan un poco en desventaja”, bromeó la conductora.

La tapatía aclaró que está de acuerdo en que las mujeres trans puedan competir en los certámenes de belleza, como lo hizo Ángela Ponce, quien se convirtió en la primera mujer trans en representar a España en Miss Universo 2018.

Hace varios día, Luz Elena fue titular de los noticieros de espectáculos al filtrarse un video para adultos en el que aparece su cara en el cuerpo de otra mujer y aparenta ser la propia actriz, quien tomó con humor la situación al cuestionarla qué pensaba al respecto.

“No, pues que me tengo que poner a dieta. La vi y dije: ‘Ay, Dios, no me había visto bien’. ¿Qué quieres que te diga? El Internet y todo lo que hace la gente, y la edición de las cosas, uno no las puede controlar, desafortunadamente”, comentó.

La presentadora de televisión agradeció a los medios el dar la oportunidad para aclara que evidentemente no es ella, ya que, de lo contrario, hubiera cobrado varios millones de euros.



CARMEN CAMPUZANO HUYE DE LA PRENSA

Luego de ser nombrada “reina del orgullo 2021”, la modelo Carmen Campuzano se dijo agradecida por el nombramiento.



“De verdad, muy gustosa de que mi adorada comunidad gay me haya elegido como su reina de este año. Los amo, los admiro, los respeto y seguimos sumando por todos los derechos de mi antigua comunidad gay”, expresó.

El nombre Carmen Campuzano se escuchaba por todo los lugares por donde pasara, recibiendo el cariño de sus seguidores que la pusieron de muy buen humor, pero su paciencia se terminó cuando los reporteros la cuestionaron sobre su expareja, Andrés García.

“Estamos en el ‘Pride’, estamos en el ‘Pride’… muchachos… estamos en el ‘Prde’”, fue la respuesta de Campuzano mientras emprendió la graciosa huida.

La marcha del orgullo se realizó el pasado sábado, 26 de junio, en la Ciudad de México, iniciando desde el monumento del Ángel de la Independecia, por la famosa calle Reforma hasta el Zócalo capitalino.