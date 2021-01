“¿Piensas dejar de hacer el ridículo?”: Ángela Ponce responde a Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Jones volvió a desatar la furia de los internautas, luego de despotricar nuevamente en contra de las mujeres trans que quieren participar en concursos de belleza como Miss Universo o Mexicana Universal.

Al respecto, la polémica ex reina de belleza hizo esta declaración en el programa “El minuto que cambió mi destino”:

“Lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis. [...] Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”.

Ángela Ponce, quien representó a España en Miss Universo 2018 y se convirtió en la primera mujer trans en dicho certamen de belleza, no quiso guardar silencio ante los comentarios de Jones.

Por medio de sus historias de Instagram, compartió algunos fragmentos de la entrevista de Lupita, y respondió a la polémica mujer.

“@LUPJONES, ¿piensas dejar de hacer el ridículo alguna vez? Si tanto te gusta hablar del tema, lee, indaga, infórmate, crece como persona y ya luego si no se te cae la cara de vergüenza viendo las “opiniones” que diste, pues opinas con la propiedad que el saber te da”, comenzó Ponce.

También recordó los escándalos que Jones protagonizó en los últimos meses del 2020, recordando que criticó y discriminó a Sofía Aragón y además amenazó a otras reinas de belleza con revelar información confidencial si se atrevían a atacarla.

“Trabajas para un concurso que te queda muy grande porque tus valores no lo representan para nada. Das tu opinión públicamente, pues cuando la gente te llame transfóbica públicamente -que lo eres-, o en redes sociales, no llores ni salgas con comunicados absurdos”, expresó.

“Discriminas, faltas al respeto a las personas con tus opiniones, descalificas a tus propias reinas. En fin... ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Tendrás algún día una opinión positiva sobre algo?”, indicó.

Y eso no fue todo, pues continuó a través de un v ideo en el que dejó en claro que se sintió atacada personalmente porque las fotos usadas en la entrevista de Jones eran suyas.

“No es que yo esté intentando imponerle mi opinión a la gente. Simplemente es que quiero que me respeten. Porque eso es una falta de respeto como se dirigió a toda la comunidad trans. Y bueno, en concreto a mí, porque las fotos de referencia eran las mías y que yo sepa la única mujer trans que ha estado en Miss Universo he sido yo. Entonces, déjame darte un consejo y es que si no avanzas con el mundo te extingues”, expresó.

“Si me buscas, me encuentras, y eso es lo que tú querías, encontrarme. Pues aquí me tienes”, le remató.