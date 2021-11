¡Quería más fama!: Revelan audio de hijo de Yahir contactando a un vidente

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas ha sonado bastante el nombre de Tristán, el hijo de Yahir, quien hace tan solo unos días presentó En vivo para "Chisme no Like" a su novio Axel, donde hablaron sobre su cuenta de OnlyFans y los próximos proyectos que tienen mente.

Aunque también destacó sus fuertes comentarios sobre lo difícil que es vivir bajo la sombra de su padre al ser un reconocido cantante, por lo que cree que siempre lo están criticando al demostrarse tal y como es, pues admitió que en redes sociales siempre lo señalan cuando actua con libertad, lo que causa una gran incomodidad en él.

Desde las declaraciones de su vida, Tristán sigue siendo tema de conversación entre los medios de espectáculos, y ahora, el joven volvió a causar gran polémica luego de que revelaran los audios en los que el joven busca ayuda de un especialista en lo paranormal con el objetivo de que hiciera un trabajo de brujería que le asegurara fama y dinero.

Luego de que comentara que se había quedado sin el apoyo de su padre porque ahora Tristán estaba trabajando para formar parte del cine para adultos como actor porno, el periodista Michelle Rubalcava compartió un audio en el que el hijo de Yahir habría enviado a un hombre conocido como Jorge Clarividente, con quien habría pactado hacer un trabajo de brujería para atraer el éxito en su carrera.

Según lo que narró el conocedor de la magia negra, aseguró que el hijo del famoso negoció para que el vidente viajara de Guadalajara a la Ciudad de México para cumplir con este trato. Sin embargo, los planes no resultaron bien, pues una vez que Jorge llegó a la capital del país, Othon Fierros rechazó verlo al no tener el dinero suficiente para completar el pago.

No tengo varo. Yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, aún debo dinero y pues ando moviéndome en eso. Ahorita voy a ver a un vato con el que voy a tratar de hacer un arreglo para que me den más tiempo, porque me iban a pagar hoy lo de la nota, pero no salió, hasta el otro martes va a salir. (…) Mi aura, mis energías no han sido muy positivas, últimamente. Me he sentido apagado, como fuera de mí mismo. Y lo único que me queda es no dejar de atorarle, porque si no me matan a la bestia por deudas y no me late”, expresó Tristán Yahir.