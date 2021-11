Premios Metropolitanos de Teatro 2021: todos los ganadores de la noche

MÉXICO.- Con el grito de ¡larga vida al teatro! se realizó la tercera edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, que tuvieron como escenario el Teatro Ángela Peralta, donde se vivieron emotivos momentos y llamadas a apoyar al gremio teatral, que ha vuelto a la actividad después de año y medio de parar debido a la pandemia.



Antes de que comenzara la ceremonia Samuel Sosa, presidente del Colegio de Productores, tomó el micrófono y dio la bienvenida a los presentes, en su discurso resaltó que todos los ahí presentes tenían algo en común, su pasión por el teatro y su poder de sanación, pero además realizó una crítica a la falta de apoyo de las autoridades para que esta industria se reactive.

#LosMetro una resistencia y resignificación del espectáculo teatral mexicano.



Bien ahí. pic.twitter.com/1SLFy7FyNq — Luis Baylón (@PeladoMuyPelado) November 25, 2021

"Sueño con el día en que la Secretaría de Cultura entregue un Premio Metro, sueño con el día en que el presidente de la República decida tomarse una tarde para verlo, sueño con el día en que sea el Coordinador Nacional de Teatro quien dé estas palabras de bienvenida y no yo. No creo que haya teatro de primera o de segunda, me aburren las conversaciones sobre lo comercial y lo institucional, la tercera llamada no perdona a nadie y el nivel de valentía que se requiere para estrenar en este país, lo mismo en Bellas Artes que en El Hormiguero, con todo en contra es brutal. Hoy les celebro, hoy les aplaudo, hoy les agradezco la decisión de estar en lugar de no estar y espero este mensaje llegue a nuestros servidores públicos que decidieron no estar", dijo Samuel Sosa.

La noche siguió con la presentación del anfitrión Alan Estrada, que por medio de una canción llevó al público por un recorrido de todos los teatros que hay en la Ciudad de México, desde el Teatro Insurgentes hasta el Foro Shakespeare, destacando que a pesar del momento que se vivió, donde los recintos y los artistas pararon, pero ahora están de vuelta.

En el opening de #LosMetro están mencionando los nombre de los teatros de la CDMX ����#PremiosLosMetro pic.twitter.com/ijZHpQomZm — ���������� �� (@angeadz) November 25, 2021

"Bienvenidos a Los Metro, el teatro está de regreso", expresó Alan Estrada a punto del llanto al ver a público aplaudiendo. Este año se agregaron nuevas categorías y entre ellas se encuentran tres que van dirigidas al teatro digital.

Los ganadores

El primer premio fue a Mejor Proyecto Teatral en Video presentado por Teatrix, en el cual resultó ganadora la obra Coordenadas sutiles. El premio a Mejor Proyecto Teatral Digital en Vivo fue para el espectáculo The Mind Reader Online. Finalmente la ganadora del Premio al Teatro Mexicano Frente a la Contingencia fue para la obra inmersiva "Blindness", premio que agradecieron Diego Luna, Marina de Tavira, Luis Gerardo Méndez y Claudio Carrera a través de un video.



Conchi León y La Prietty Guoman hablaron a través de un sketch sobre la discriminación que se sufre por el color de piel, incluso en la industria teatral, subrayando que los morenos merecen una representación digna en todos los medios, haciendo alusión al movimiento Poder Prieto, pidiendo a los productores que cambien sus narrativas; mientras algunos se levantaron de su lugar con el puño derecho en alto, entre ellos Maya Zapata y María León.

Anoche se llevó a cabo la edición 2021 de los Premios Metropolitanos de Teatro @losmetromx



Te compartimos la lista completa de ganadores por categoría en el siguiente link:https://t.co/vM1Gqhv7Ur pic.twitter.com/rmjYLd4fPK — Arriba El Telón TV con Hugo Enrique (@ArribaElTelonTV) November 25, 2021

La puesta en escena Acá en la Tierra se hizo acreedora a los premios Mejor Actuación Femenina de Reparto en una Obra, la cual ganó Vicky Araico; y Mejor Obra para Publico Joven.



Después se presentó la categoría Mejor Actuación Masculina de Reparto en una Obra, la cual ganó Alfonso Borbolla, que no estuvo presente pero Regina Blandón subió a leer el mensaje del ganador por The Pillowman. María Penella y Susana Zabaleta presentaron Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical, que fue entregado a María Elisa Gallegos, por Hoy no me puedo levantar.

#ACPT



ALFONSO BORBOLLA nominado en la categoría de Actor de soporte por THE PILLOWMAN en los #PREMIOSACPT2019 pic.twitter.com/jvZ9C5TNZh — PREMIOS ACPT (@ACPT_Mex) March 13, 2020

Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical fue para Rogelio Suárez por Hoy no me puedo levantar, gracias a su papel de Chakas, quien agradeció a Nacho Cano quien confió por primera vez en él hace 16 años y a Alejandro Gou por darle la oportunidad de retomar este papel, además de decirle a la gente que quiere hacer teatro, que sí se puede vivir de ello y dedicó el premio a los bailarines y al ensamble.

Siguió la categoría de Mejor Actuación Femenina Principal en una Obra, que ganó Carolina Politi por La persona deprimida.

Regina Blandón y Adal Ramones presentaron Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra fue para César Enríquez por La Prietty Guoman, que también se llevó Mejor Espectáculo de Cabaret. María León se alzó con la presea por Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical, por su personaje de María en Hoy no me puedo levantar, pero la también cantante agradeció de igual manera a la compañía de Chicago, musical por el cual estuvo nominada en la misma categoría.

Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical lo ganó Ariel Miramontes por Sugar, quien emocionado subió al escenario y dijo: "Soy la prueba de que sí hay productores que sí contratan a prietos para hacer personajes de obras musicales gringas. Desde que vi la primera gala de Los Metro yo quería estar arriba, presentando una terna o haciendo un bonito bailable, pero nunca me imaginé que iba a ser así", dijo Ariel.



Uno de los momento que emoción causó fue el In Memoriam, donde el Coro del Personal de Salud de la Ciudad de México rindió un homenaje no sólo a médicos y enfermeras que hicieron frente a la pandemia, también a miembros de la comunidad teatral que murieron en este periodo, como Manuel "El Loco" Valdés, Patricio Castillo, Aarón Hernán, Wanda Seux, Lilia Aragón, Beatriz Aguirre, Miguel Palmer, Salvador Varela, Cecilia Romo, Enrique Rocha, por mencionar algunos; este momento puso de pie a los asistentes quienes dieron un prolongado aplauso a quienes se fueron y al equipo médico, aun cuando estaban bajando del escenario.



Mejor Espectáculo Unipersonal fue para la obra Tornaviaje y Mejor Comedia, categoría que se premia por primera vez en Los Metro, fue para Agotados fue su productor Joserra Zúñiga quien recibió el premio junto a Alan Estrada, Chumel Torres y Alex Fernández, sus protagonistas.

"Agradezco profundamente a los Premios Metropolitanos de Teatro por este reconocimiento a mi trayectoria, la primera vez que me subí a un teatro yo era un niño, disfrazado de diablo para una pastorela de la escuela y así accidentalmente descubrí ese lugar mágico en el que para mi sorpresa, me pagaban para hacer lo mismo que fuera del teatro me regañaban", expresó el actor Héctor Bonilla a través de un video, cuando recibió el premio por trayectoria.

Los números musicales

En la parte de los números musicales se presentaron Aladdín, pero lo hizo usando un video por estar en funciones en el momento de la premiación. Por última vez se reunió el elenco de Chicago, que presentaron un popurrí de los temas del musical y Urinetown mostró uno de sus números.



Lorena de la Garza y Alex Brizuela presentaron un número de Ghost la sombra del amor, destacando que fue el primer gran musical en levantar el telón estando todos encerrados en diciembre de 2020, para dar paso a Dai Liparoti quien en el papel de Molly cantó el número Sin ti.

Gran noche para el teatro mexicano @losmetromx fueron todo un éxito.



¡Felicidades a todos los ganadores!



�� #LosMetro pic.twitter.com/S8qc77umP1 — �� ¿Dónde es el plan? ���� (@DondeEsElPlan) November 25, 2021

Premio del Público a la Experiencia Teatral del Año, fue presentado por el elenco de La obra que sale mal, el cual ganó Corazón Gordito, así que la productora Jimena Saltiel lo recibió y dijo que este premio esta dedicado a los hijos de todos, porque tristemente México es el país número uno en abuso infantil.



La Mejor Obra de Teatro fue para Blackbird y Premio MasterCard a la Mejor Obra de Teatro Musical, el cual ganó Chicago, entonces los productores Morris Gilbert y Julieta González subieron a recibirlo, con parte del elenco.

La obra se había anunciado desde abril pasado, pero por cuestiones de pandemia cambió sus fechas. La espera valió la pena �� pic.twitter.com/T2U9YqyWX0 — EL NORTE (@elnorte) October 14, 2021

"Es muy fuerte, ustedes saben el éxito enorme que fue Chicago, esta hermosa compañía maravillosa, que yo digo tenía una estética perfecta, en cada instante en escena, fuimos una compañía muy feliz, desgraciadamente tuvimos un cierre intempestivo, pero les juro que el amor que existe en esta compañía se quedó para siempre", declaró Morris Gilbert.



El cierre no pudo ser mejor, porque el elenco de Hoy no me puedo levantar subió al escenario e interpretó "Vivimos siempre juntos", para lo cual invitaron a actores que en algún momento formaron parte del musical como Regina Blandón, Jannette Chao y Alan Estrada, desatando la euforia de los espectadores que terminaron bailando y cantando.