Hijo de Enrique Rocha rompe el silencio sobre la muerte su padre

Ciudad de México.- Cristian Rocha se expresó con respecto a la muerte de su padre, Enrique Rocha, quien falleció el domingo 7 de noviembre.

Durante una llamada que tuvo con el programa Hoy, el hijo del fallecido artista reveló lo impactante que fue para él recibir la noticia, así como para toda su familia.“La verdad ha sido bastante complicado, nos agarró de sorpresa, y pues nada, estaba viendo esta mañana el homenaje que le están haciendo y se agradece muchísimo”.

Después de escuchar los comentarios en relación a que don Enrique era muy reservado con su vida privada, Cristian manifestó que también era muy celoso de su vida profesional.

Separaba la farándula de la familia

Él siempre fue una persona muy apegada a su familia, a mí, a mis hijos, a mi esposa, pero él siempre trato de no estar tanto en contacto con la parte de la farándula, como que de repente no le gustaba tanto explicar todo lo que pasaba en su vida cotidiana, él era más profesional en esa parte y la verdad es que no sabría más que decir más que es un excelente padre y mi mejor amigo, y que lo voy a extrañar muchísimo al igual que mi familia y, como dices, algo que tuvo mi papá y lo mencionaban ustedes y el buen (Juan) Ferrara es que siempre fue una persona alegre, que supo guardar su distancia, dividir su vida profesional con su vida familiar, su vida íntima, y creo que por eso nadie habla mal de él, que eso es lo que me encanta”

Declaró.

Posteriormente, Cristian Rocha informó lo que sucederá con los restos de su padre. “Ayer fue todo muy rápido, nada más fuimos al funeral, estuvimos en la parte triste digamos, y hoy a las 4 de la tarde hay una misa y a las 5:30 de la tarde me entregarán sus cenizas, y lo voy a depositar con su mamá, con mi abuela, que tanto quería él y estarán juntos de vuelta, estará con su hermano, con su mamá y con su papá otra vez”.

Finalmente, sobre el consejo que más guarda de su papá, Cristian manifestó: “Yo creo que el más importante de todos siempre fue ‘sé una buena persona con todo mundo’, y creo que he tratado también de pasar para mis hijos, para mis amigos, para la gente con la que trabajo y demás, porque sí creo que no tenía una cara fea para nadie, y creo que eso es lo que más me llevo de él, además de su inmenso cariño y el respeto que le tengo más allá de la parte laboral que tiene, como humano es increíble todo lo que me dejó”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, el actor Juan Ferrara reveló durante una llamada al matutino que su colega y amigo murió de causas naturales.

“Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo también, me dijo que él se acostó. Y que ya no se despertó. O sea, como dicen, tuvo la muerte de los justos. Dormido sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado”, contó al respecto