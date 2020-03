Juan Ferrara se enoja con los medios por pocas medidas contra el Covid-19

Juan Ferrara protagonizó un zafarrancho con la prensa a su llegada al teatro Virginia Fábregas para develar la placa de las 250 representaciones de la obra La Naranja Mecánica. Visiblemente contrariado, el actor reclamó abiertamente a los reporteros su presencia en el lugar.

“¿Por trabajar pierdes la vida o qué?, hay que protestar porque esto no debería ser, todo Italia está parado, todo España está parado y aquí nos importa un carajo… No por miedo, no es miedo, es por precaución por ser bien nacido, como andar ahí saludando a la gente cuando hay una bronca espantosa, estamos siendo unos irresponsables es lo que pasa…”, expresó.

Y ante los cuestionamientos de los medios por su reacción, el histrión aún más airado respondió, esta vez incluyendo en sus reclamos al productor de la obra, Sergio Gabriel, que escuchaba sorprendido sus palabras.

“Me parece que es irresponsable del productor de invitarnos en este momento cuando… Italia canceló, todo parado…. ¡¡¡...si estoy hablando por qué me interrumpes...!!?, por eso no nos entendemos. En Italia, está todo mundo diciendo desde allá que no salgan de sus casas, por no hacer caso, porque somos muy italianos, somos muy españoles, somos muy mexicanos… muy irresponsables...”.

Por último, el actor de 76 años remató mostrando abiertamente su enojo contra los medios. “Yo estoy mucho más preocupado por lo que está pasando en el país que por quedar bien con ustedes, no es por quedar bien ni por quedar mal, yo le contesto como quiero a quien quiero o sea no estoy siendo grosero, no soy irrespetuoso”.