Poncho de Nigris y Marcela Mistral son acusados de maltrato por exempleadas y así respondieron el cantante y su madre

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante e influencer mexicano, Poncho de Nigris, se encuentra una vez más en medio de polémicas, pues la semana pasada fue duramente criticado por compartir en redes un video donde muestra como tira a su mamá a una alberca, acción que pudo terminar en una tragedia.



Ahora, se encuentra en el “ojo del huracán”, pues fue acusado por sus exempleadas por “maltrato” luego de un incidente en el que el influencer perdió de vista a sus hijos en un hotel en Cancún.

Con el incidente, las empleadas del hogar del cantante se vieron involucradas, por lo que renunciaron y denunciaron el maltrato que sufrieron por parte de De Nigris, además, lo acusaron de no cuidar bien a sus hijos por “consumir marihuana”.



El incidente



Todo comenzó cuando Alfonso “Poncho” de Nigris hizo una transmisión “en vivo” en la que él y su esposa, Marcela Mistral, mostraban la casa en la que se alojaban.



En medio del recorrido, los famosos comenzaron a mostrar preocupación debido a que no podían encontrar a sus hijos con las empleadas del hogar, quienes respondieron que pensaban que los infantes estaban con ellos.



Ante esto, la pareja comenzó a buscar a sus hijos y los encuentran luego de unos minutos. Los pequeños estaban en la terraza, intentando ir más arriba, lo cual pudo ocasionar una tragedia. Debido a ello, Poncho aseguró que era un mal padre, pero se justificó al decir que pensó que sus hijos estaban con las empleadas, a quienes les reclamó por “no haber cumplido con sus deberes”.



La acusación



La situación no terminó bien, pues al día siguiente las empleadas decidieron renunciar y acusaron, por medio de un audio que se viralizó, el cual también fue presentado en el programa “Chisme No Like”, donde exponen al famoso y relataron la violencia que padecieron en la casa de De Nigris.



Aquí, la única persona que abrió la puerta, y eso yo lo puedo asegurar, fue el señor Poncho de Nigris y sé que este señor subió allá arriba a fumar su marihuana. La forma en que ella te trata, de decir: ´Sí, gracias pen****, hay bab***, idiota, y llega un momento en que esas cosas si te molestan y te calan y sí era un caos vivir ahí porque entrábamos a las ocho de la mañana, pero no nos íbamos a acostar hasta que ella dijera que ya nos podíamos ir”, expresó una de las supuestas víctimas.



Luego de ello, la mujer continuó la historia explicando que desde ese día le quedó un trauma, por la forma en la que la pareja las trató, asegurando además que las habían insultado, al punto de que comenzara a sentirse mal de salud.



“Le dije a mi compañera que se me iba la respiración, el señor Poncho nos aventaba pedradas, habladas y sí se me salieron lágrimas”, relató la mujer.



La madre de Poncho de Nigris sale en su defensa



Leticia Guajardo, madre de De Nigris, negó que su hijo fumara marihuana y acusó a las empleadas de hacer “mal su trabajo e intentar culpar a Poncho de su falta de cuidado”, expresó.



“Al segundo día de estar allá, ellos se descuidaron porque estaban haciendo un en vivo y los niños supuestamente los estaban cuidando las muchachas y las muchachas estaban en su cuarto, entonces Poncho pregunta por los niños y empiezan a buscarlos y los niños estaban en el noveno piso, en la terraza. Fue algo muy impresionante, cualquiera se vuelve loco, imagínate, y las chachas llegaron y renunciaron muy dignas”, comentó Leticia.



Luego de esto, la madre del cantante aseguró que las empleadas “no dudaron nada”, por lo que las acusó de dedicarse a “acusar a las personas y luego sacar provecho de ellos”, concluyó.



La respuesta de Poncho de Nigris



Por otro lado, Alfonso “Poncho” de Nigris, se mostró divertido ante las acusaciones de las empleadas domésticas, y relató que no podía decir nada porque procederá legalmente en contra de ellas.



“No se vale que filtren cosas de nuestra intimidad todavía de que les damos empleo, pero bueno así es la gente, qué esperamos, yo la verdad estoy acostumbrado y disfruto la vida y ya ni me meto en broncas con eso. Que peligroso que muestren la intimidad con los hijos y demás, que digan que fumo marihuana, eso la verdad me vale”, expresó el influncer.



Finalmente, declaró que estaba dispuesto a hacerse un antidoping y aseguró que “nunca en su vida había consumido drogas”, concluyó el cantante.