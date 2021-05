Poncho De Nigris reveló que después de señalarlo por “asesinato”, pensó en el divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Poncho De Nigris fuera señalado de “asesino” por usuarios de las redes sociales tras la muerte, por Covid-19, de un carpintero que hizo trabajos en su casa, el actor confesó que la situación trajo tantos problemas a su familia que pensó en el divorcio.

Fue en diciembre de 2020 cuando Poncho, su esposa Marcela Mistral y sus dos hijos, contrajeron Covid-19, mismas fechas en que presuntamente acudió a su casa un joven, de 28 años de edad, que realizó trabajos de carpintería.

En una entrevista para Mara Patricia Castañeda, el conductor de televisión platicó a la periodista que lamentablemente dicha persona falleció por coronavirus, por lo que al haber hecho público que ellos también estuvieron enfermos, la familia del carpintero los culpó por la muerte del trabajador.

El exbigbrother recomendó a sus compañeros artistas que no hagan público cuando dan positivo a la prueba del SARS-CoV2, ya que pueden llegar a tener grandes problemas como él.

Cuando les de Covid no digan porque la gente es muy gacha y te echa la culpa porque te dio Covid. Me echaron la culpa hasta porque se murió un carpintero que realmente no sabemos si él lo llevó a la casa (el virus), o si se contagió en otra parte, o se contagió en la casa… pues no sabemos, fue más o menos en las mismas fechas, tenía 28 años y pues, fue a hacer unos trabajos de carpintería a la casa y la gente me culpa: ‘Asesino y que no sé qué’”, dijo.