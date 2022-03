Piñatería Ramírez hace piñatas del golpe de Will Smith a Chris Rock

MÉXICO.- En la edición 94 de los premios de la Academia, un incidente entre los actores invitados sorprendió al público y hasta el momento se sigue comentando. Se trata del golpe que le dio Will Smith a Chris Rock luego de que este hiciera un comentario sobre la alopecia que padece Jada Pinkett, esposa de Smith, quien esa noche se llevó la estatuilla a mejor actor por su papel en la película King Richard.

El escándalo no solo ha divido opiniones en redes sociales, sino que también ha sido motivo de muchos memes y bromas, especialmente sobre el comediante que recibió la bofetada de Will Smith. Como han hecho con muchos otros temas virales, la llamada Piñatería Ramírez ya hizo su contribución al tema, poniendo a la venta una piñata referente al incidente.

Por medio de sus redes sociales, la tienda de piñatas publicó sus nuevos diseños, en los cuales se puede ver a Chris Rock y Jada Pinkett con los atuendos que usaron en la ceremonia. También hay una versión en la que Rock aparece con la mandíbula torcida, como ilustrando que acaba de recibir el golpe.

“Piñata de Chris Rock para que no se burle de las pelonas. Piñatería Ramírez te da la oportunidad que tuvo Will Smith”, se lee en la descripción de la imagen donde aparecen las piñatas con los personajes involucrados.

En otra publicación se puede ver un video en el que alguien recrea el momento del golpe con la piñata. “Quita el nombre de mi esposa de tu mald*ta boca”, dice el hombre en el papel de Will Smith para después darle la cachetada a la figura, cuya cabeza gira por el impacto, sin romperse.

En la sección de comentarios, los seguidores de la cuenta elogiaron el diseño, aunque lamentaron que no hubiera uno de Will Smith. “Ustedes siempre en tendencia”, “me encantan”, “ya quiero la mía”, “Faltó Will dando el cachetadón y hubieran puesto el cachete de Chris todo hundido” y “Que bárbaros, no se les va una” son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

La Academia podría sancionar al actor

Por otro lado, el caso de Will Smith ha dado un nuevo giro, pues aunque parecía que el golpe a su colega pasaría desapercibido, la Academia acaba de exigirle que presente una declaración por escrito del incidente, pues su comportamiento rompió el reglamento de la ceremonia.

Will Smith tendrá 15 días para dar sus explicaciones a la Academia de Hollywood antes de una posible sanción disciplinaria - https://t.co/yGwHSQZFnY pic.twitter.com/wqRBEU8SUd — Diario de Cultura (@diariodecultura) March 31, 2022

Además de que, por medio de sus cuentas oficiales, la Academia condenó la conducta del actor, también le han dado un plazo para que envíe su declaración o de lo contrario aplicarán un castigo, como expulsarlo o suspenderlo del evento. Si bien se llegó a mencionar que se le podía retirar el premio recibido, el comunicado emitido por el comité que organiza los Óscar no tocó esta posibilidad. El actor tiene hasta el 15 de abril para entregar el documento solicitado por la autoridades de la Academia.