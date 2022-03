Jada Pinkett Smith reaparece en redes tras incidente de Will Smith en los premios Oscar

Ciudad de México.- Jada Pinket Smith apareció en las redes después de que su esposo Will Smith protagonizara el polémico incidente en la entrega de los premios Oscar donde golpeó a Chris Rock.

La actriz manifestó su estado al convertirse en víctima de una broma del comediante por medio de una publicación en su cuenta de Instagra. A lo que Jada escribió:

Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para eso”

El mensaje ha sido interpretado por muchas personas como un posicionamiento de apoyo a Will, debido a que el actor ya se disculpó públicamente con Chris por su reacción ante un ‘chiste’ en contra de la artista sobre su alopecia.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente... Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, dijo Smith al respecto del incidente.

Durante la ceremonia de los Oscar, el comediante bromeó sobre que Jada podría protagonizar la secuela de la película G.I. Jane, por tener la cabeza rapada, debido a que originalmente Demi Moore aparece con la cabeza sin cabello.

El chiste fue tomado de mala manera, debido a que Pinkett Smith en anteriores ocasiones habló sobre padecer alopecia y la presión social que sentía para que su cabello y aspecto en general lucieran bien.