Los Oscar condenan la bofetada de Will Smith y analizan posibles consecuencias

La academia de cine de los Oscar condenó este lunes la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en la ceremonia del domingo y anunció una revisión del incidente.

En un comunicado, la academia dijo que "analizará acciones y consecuencias" de acuerdo con la ley de California y los estándares de conducta del organismo.

Smith abofeteó a Rock en la cara en el escenario después de que el cómico hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Momentos después, Smith ganó su primer Oscar al mejor actor por "King Richard".

Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, consecuencia de la pérdida de cabello por alopecia.

El incidente ensombreció lo que debería haber sido la celebración más grande de Hollywood y eclipsó los logros de otros, dijo a la BBC un miembro de la Academia de Cine, Artes y Ciencias, organización encargada de la ceremonia de los Oscar.

"Me desperté muy desanimado por lo que hizo Will Smith", dijo una miembro de la academia, que pidió no ser nombrada. "Para mí, se robó el centro de atención. No creo que ese fuera el lugar para ser tan violento. La mayoría de la gente estaba sorprendida. Había niños allí. Era un lugar para celebrar".

La declaración del lunes de la organización detrás de los Oscar dice: "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en la ceremonia de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias siguiendo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California".

Poco después del incidente del domingo por la noche, se vio a Smith aparentemente siendo consolado por los actores Denzel Washington y Tyler Perry.

La actriz y comediante Tiffany Haddish, que coprotagonizó con Jada Pinkett Smith la comedia Girls Trip de 2017, describió el intercambio a la revista People como "lo más hermoso que he visto en mi vida". Y resaltó que Smith había defendido a su esposa.

Sin embargo, muchos dijeron que Smith se equivocó al usar la violencia.

Marshall Herskovitz, productor de cine, tuiteó temprano el lunes por la mañana: "Pido a la Academia, de la que soy miembro, que tome medidas disciplinarias contra Will Smith. Deshonró a toda nuestra comunidad".

Roger Ross Williams, un miembro negro de la junta directiva de la Academia, le dijo a "The Hollywood Reporter" que la confrontación lo hizo llorar porque "refuerza los estereotipos sobre las personas negras y me duele hasta la médula".

Disney El chiste de Rock referenciaba la película de 1997 G.I. Jane, interpretada por Demi Moore con la cabeza rapada.

En las redes sociales, algunos usuarios sugirieron que las acciones de Smith podrían haber violado el código de conducta de la Academia y se preguntaron si se le pediría a Smith que devolviera su premio al Mejor Actor, que recogió en el escenario poco después de abofetear a Rock.

El código establece que la Academia se "opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación", incluidos aquello miembros que actúan "de una manera que viola los estándares de decencia".

También se reserva el derecho de que la junta de la Academia suspenda o expulse a quienes infrinjan el código.

Sin embargo, expertos de Hollywood como la actriz Whoopi Goldberg han dicho que es poco probable que Smith pierda su premio.

"No le vamos a quitar ese Oscar", vaticinó. "Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que van a hacer".

Smith ganó el premio, el primero, por su interpretación de Richard Williams, el padre de las leyendas del tenis Venus y Serena Williams, en la película "King Richard".

En un discurso de aceptación entre lágrimas, Smith se disculpó con sus compañeros nominados, pero no con Rock, y dijo que "el amor te hace hacer locuras".

Su esposa describió previamente la pérdida de cabello debido a una enfermedad autoinmune como "aterradora".

Parecía sorprendida cuando Rock bromeó. "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", dijo Rock en una aparente referencia a su cabeza rapada y una película de 1997 en la que el personaje principal luce un rapado.

Momentos después, Smith subió al escenario y golpeó a Rock antes de volver a su asiento y gritar: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu [improperio] boca".

La cómica Kathy Griffin dijo que la bofetada sienta un peligroso precedente.

"Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes y teatros de comedia", escribió.

Rock se negó a presentar cargos y no ha comentado públicamente sobre la bofetada.

En los momentos posteriores al altercado, bromeó diciendo que probablemente fue "la noche más grande de la historia de la televisión", antes de entregar el premio al mejor documental.

