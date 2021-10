Peter, el niño “drag queen” que imita a Amy Winehouse y Lady Gaga

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de aparecer en el escenario como Amy Winehouse y Lady Gaga, Peter, de 13 años de edad, se hizo viral en redes sociales y causó sensación entre los jueces del reality “El Retador” con su impecable presentación.

Peter y su mamá llegaron a México desde España para participar en el concurso de talentos “El Retador”, de Televisa y que es conducido por Consuelo Duval.

En un video de TikTok se muestra cómo es que el adolescente interpreta con su propia voz el famoso tema “Back to Black”, de Amy Winehouse, y caracterizado como la estrella británica que falleció a los 27 años, el 23 de julio de 2011.

Carmen, la mamá de Peter, acompañó a su hijo desde España para ser “El Retador” en la sección de Imitación, y se enfrentó a Karla Delfín, quien en su primera presentación cantó “¿A Dónde Va Nuestro Amor?”, de Angélica María, imitando las voces de varios cantantes, entre ellos Laura León, Vicente Fernández, Gloria Trevi y la propia Angélica María, entre otros.

En una entrevista que hizo para el programa, Peter platicó que tenía 4 años de edad cuando descubrió que tenía un gusto por la actuación y el espectáculo, al ver un show de “drag queens” en su natal país.

Me gusta imitar porque un día vi a las drags y me enamoraron, y desde ahí empecé a crear todo. Comencé con 4 añitos, ya montaba espectáculos en casa, y es un mundo que he ido desarrollando y cada vez he ido trabajado más, y poniéndole más empeño porque es lo que me gusta y al final he llegado hasta aquí”, externó.