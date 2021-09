¡Gloria Trevi celebra 17 años fuera de la cárcel!

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi es una de las figuras del medio del espectáculo más reconocidas pero también de las más polémicas, en los últimos días ha estado envuelta en un escándalo, con su esposo Armando Gómez Martínez, quienes supuestamente habían sido denunciados por evasión fiscal.

Hace unas horas la cuenta oficial del programa ‘Chisme no like’ publicó un video donde la cantante realizó un en vivo para todos sus fanáticos, con el propósito de celebrar 17 años de estar fuera de la cárcel.

Fue el 21 de septiembre del 2004, cuando la artista pudo celebrar que se encontraba absuelta de probable complicidad en los delitos de violación agravada, rapto y corrupción de menores, escándalo que protagonizó a lado de Sergio Andrade, su expareja.

Durante el video la intérprete de 5 minutos en el que aprovechó para agradecer a sus fanáticos por todo el apoyo y muestras de cariño que le han hecho llegar, en honor a su libertad.

Yo se que ayer saió una nota y muchísima gente está supre preocupada, les subí un TikTok, que en este momento con tantas situaciones es importante que me vean bien, que me vean contenta, que me vean fuerte y transmitirles eso también” agregó la artista.