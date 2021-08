Pepe Aguilar habla sobre el arresto de su hijo José Emiliano

CIUDAD DE MÉXICO.- Como muy pocas veces lo hace, Pepe Aguilar habló sobre el arresto de su hijo José Emiliano, en 2017, luego de que fuera sorprendido traficando con personas de origen asiático, a quienes intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

A pocos días de arrancar la gira “Jaripeo Sin Fronteras” en la que cantará al lado de sus hijos, Ángela y Leonardo, el cantante Pepe Aguilar viajó a California, con ellos y con su primogénito, Emiliano Aguilar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Luego de que hace casi cuatro años Emiliano fuera detenido por la Policía Fronteriza de California, en la frontera con Tijuana, el intérprete de “Por Mujeres Como Tú” habló sobre el estatus legal en el que se encuentra su hijo tras haber terminado su arresto domiciliario.

De acuerdo a lo publicado en los medios, el cantante explicó que aunque su hijo sí llegó a pisar la cárcel cuando fue sorprendido intentando cruzar hacia Estados Unidos a cuatro personas de origen chino, un juez le concedió prisión domiciliaria durante tres años.

Otra de las sanciones que el joven habría recibido es que se le ordenó que asistiera a rehabilitación, ya que en aquel entonces, tenía problemas con las adicciones, y se acordó que para que el expediente de Emiliano se mantuviera limpio, tuvo que someterse a otras condiciones impuestas por la Corte de California.



José Emiliano Aguilar trabaja junto a su padre

Al igual que sus hermanos menores, Leonardo y Ángela, Emiliano también con su padre, quien aseguró que está feliz que el mayor de sus hijos haya retomado el buen camino y luche por salir adelantes sin meterse en problemas.

Fue en 2017 cuando Emiliano Aguilar fue arrestado por autoridades estadounidenses y tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares para que le otorgaran arresto domiciliario por tres años, y aunque Pepe no quiso hablar más del asunto, aseguró que el joven trabajará con él.

La gira “Jaripeo Sin Fronteras” que ofrecerá la Dinastía Aguilar por Estados Unidos, inicia en medio de la polémica que protagonizó el cantante al declarar que todos sus trabajadores tendrán que estar vacunados contra el Covid-19, de lo contrario, no podrán obtener el trabajo.

Aguilar destacó que la propagación del virus no ha cesado en el mundo, ya que muchas personas no quieren vacunarse y el no hacerlo, peligra su salud y la de las demás personas, lo que le valió muchas críticas en redes sociales, incluyendo a María Conchita Alonso.

La actriz y cantante aseguró que Pepe Aguilar era un ignorante al exigirle a sus empleados que se vacunen contra el Covid-19, por lo que el charro mexicano respondió que cada quien podría pensar lo que quiera y no entraría en polémica.

Para nadie es secreto que María Conchita Alonso es de las personalidades que está en contra de la vacuna contra el Covid-19 y que confía plenamente en algunas de las teorías que son consideradas por muchos como “conspirativas”.