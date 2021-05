Pepe, Angela y Leonardo iniciarán gira con “Jaripeo sin fronteras” en México y EU

TIJUANA, B.C.- Emocionados, y literal, como con juguete nuevo, los Aguilar, Pepe, Ángela y Leonardo regresan a los escenarios, tras poco más de un año en pausa por la pandemia.

La familia emprenderá este 28 de mayo su gira “Jaripeo sin Fronteras” en Guanajuato, un regreso que los enfrenta a revalidar todo lo que a su alrededor hay y que por la vorágine del día a día, no se lo permitían.

En conferencia de prensa vía Zoom desde el recinto angelino, los tres cantantes compartieron su sentir al reencontrarse con su público.

En este tiempo, Angela destacó aprender a vivir con la soledad, y eso en parte a tener grandes compañeros en el equipo como su familia.

“Aprendí mucho de mi, de que se siente vivir con una pérdida (muerte de su abuela), al final del día aprendimos a vivir con nosotros mismos, pocos más solos, a arreglar nuestros problemas solos en casa y eso es algo que me voy a llevar siempre”, puntualizó la intérprete de “En realidad”.

En el caso de Leonardo, aprovechó la estancia en Zacatecas, a vibrar el pueblo, aprendió a vivirlo, y también para crecer en otras áreas como la ganadería, al adquirir doce vacas.

Por su parte, Pepe se enfrentó a miedos, a aprovechar mejor el tiempo, y más que todo a gozar los últimos diez meses de vida de su madre, Doña Flor Silvestre, quien falleció el año pasado.

“Hoy llego admirado con el Staples Center, lo vi y me dio mucha felicidad, tenía miedo de no llegar, con esta pandemia me di cuenta que no controlas absolutamente nada, más que tu vida, así que le vamos a contar a Dios nuestros planes”, detalló Pepe.

La gira que llegará a Estados Unidos en julio, se hace de la mano de Live Nation y su pequeño ejército del draft con más caballos, Angela montando y nuevas canciones.

Son 16 fechas para la unión americana, siendo el 6 de septiembre en el Staples Center, aún no hay fecha para San Diego, California.

Los boletos ya están a la venta en livenation.com