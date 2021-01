Hijos de Pepe Aguilar ven a su hermano José Emiliano Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Aguilar aparte de ser un cantante reconocido en el país por toda su trayectoria artística, también es un padre que ha inculcado a sus hijos la unión y la comunicación entre ellos.

En su más reciente publicación de su cuenta de Instagram, el también compositor compartió una fotografía en el que aparecen Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar a lado de su hermano José Emiliano, que en el 2017 pasó un difícil proceso legal.

Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así, no hay fecha que no se llegue", escribió el cantante al pie de la foto.