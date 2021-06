Película de Amber Heard fracasa en taquilla y James Wan le da la bienvenida a “Aquaman 2”

LOS ÁNGELES, California. – La actriz estadounidense, Amber Heard, se encuentra una vez más en las tendencias de redes sociales, pues se ha informado que su película “Gully”, la cual fue estrenada recientemente en cines, está siendo un completo fracaso en taquilla.



“Gully” fue estrenada hace un tiempo en el Festival de Cine de Tribeca en 2019, pero debido al cierre de los cines por el Covid-19 no había podido ser lanzada oficialmente por este medio, hasta hace unos días.

La película no ha recibido buena recepción del público ni por los críticos, pues al momento se encuentra en el 33% en el Tomatómetro, y las opiniones la han dejado en bajas expectativas del público, pues la han calificado como: “desastrosa y confusa”, “Generalmente inútil”, “Ejecución demasiado corta”, entre otras.



Además, según el portal Spoiler, a nivel mundial recaudó apenas 36 millones de dólares. Incluso el trailer de la película tiene críticas por parte de los fans de Johnny Depp, pues tiene 72 mil “dislikes” contra mil 500 “me gusta”, pues los fans del actor la acusan de “abusadora” y “mentirosa”.



¿De qué trata “Gully”?



La película dramática estadounidense de 2019 fue dirigida por Nabil Elderkin, quien hizo su debut como productor en esta cinta.



El filme de 90 minutos es una versión distópica de Los Ángeles, que sigue la vida de tres adolescentes descontentos a causa de distintas dificultades de la vida. Los jóvenes a pesar de eso se dedican a vivir de forma hedonista mientras tratan de averiguar como salir adelante con sus problemas, indica la sinopsis de la película.



“Gully” es protagonizada por Jacob Latimore, Charlie Plummer, Jonathan Majors, Kelvin Harrison Jr., Amber Heard y Terrence Howard.



Fans de Johnny Depp planean boicotear “Aquaman 2”



A punto de iniciar el rodaje de “Aquaman: El reino perdido” y a pesar de las múltiples peticiones de los fans para sacar a Amber Heard de la película, James Wan le dio la bienvenida a la actriz por medio de una publicación en sus redes sociales, misma que “desató la ira” de los internautas.



La intérprete compartió la noticia en su Instagram personal, con una carta en el foro de parte de James Wan y Rob Cowan, productor de la película, la cual decía: “Amber, bienvenida de nuevo a Atlantis. James y Bob”, expresa la tarjeta.



Ante esto, la ola de críticas en redes sociales no tardó en llegar, pues los fans de Johnny Depp advierten que, si no quitan a la actriz, no verán el filme y que seguramente, este fracasará, aseguran los internautas.