Paul Stanley se sincera sobre el trastorno alimenticio que padeció

MÉXICO.- Varios famosos han confesado más de una vez que los estereotipos de belleza rigen mucho el mundo del espectáculo, anteriormente se dio a conocer el caso de Consuelo Duval, quien confesó haber puesto en riesgo su salud con tal de seguir tomando pastillas para bajar de peso.

Su testimonio solo es uno entre tantos de los que rodean a todas las celebridades que forman parte de los medios, tal como Paul Stanley, quien decidió sincerarse sobre el difícil proceso que sufrió con la intención de tener su idea de “cuerpo perfecto”.

Fue durante su asistencia al programa de Unicable, “Miembros al Aire”, donde el conductor de Hoy confesó sobre el trastorno que le provocó una de sus mayores inseguridades, su peso.

Durante esa emisión, todos los integrantes del programa hablaron sobre las partes de sus cuerpos que no le gustaban, incluso Yordi Rosado narró la vez que se realizó una cirugía para los párpados caídos, y Michelle Vieth reveló haberse colocado implante de senos.

Por su parte, Paul Stanley habló sobre la cirugía a la que se sometió para perder peso, “De más chavito me hice una lipo, como a los veintitantos, porque crecí inseguro. Fui bulímico”, expresó por primera vez, además de comentar que a esa edad se sentía bastante presionado por el estereotipo de los jóvenes actores que parecían tener un cuerpo considerado “estético”.

A ver, quieres entrar a Televisa a todos lados y el perfil de los chavos es mam*dos, delgados, ojos azules, la vida da muchas vueltas. Te lo juro, me hice esa madr* mal porque me la hice con un doctor que creo yo no era el momento”, expresó el conductor de 35 años.