Consuelo Duval habla sobre el amor propio y los riesgos que existen por buscar un “cuerpo perfecto”

MÉXICO.- La actriz mexicana tuvo una entrevista para Las Estrellas donde mencionó la importancia de reconciliarse con su cuerpo y lo necesario que es la aceptación propia, pues Consuelo Duval escuchó un comentario que “la sacudió” y le hizo pensar sobre todo esto.

“El otro día la Barby Juárez hizo un comentario que me sacudió el alma, dijo ‘mi ayuno intermitente terminó el día que tuve para comer’ y de verdad me sacudió. A veces somos muy cab*onas con nosotras”, expresó la comediante en la entrevista.

Duval se sinceró sobre su opinión hacia los estándares de belleza y cómo a veces entre mujeres es tan común la comparación por el concepto erróneo que se tiene sobre un “cuerpo perfecto”. Y recalcó que es importante agradecer la existencia del cuerpo por ser único, y por ello no debería rechazarse.

Si eso es lo que ellas quisieron y pudieron hacer con su cuerpo, que padre, pero si tú no tienes ese cuerpo, no lo lastimes, no lo rechaces. Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis! ¡Está en una pierna que existe!”, agregó.

La conductora de “Netas Divinas” explicó que su proceso para amarse a sí mismo no ha sido fácil, ya que le tomó 52 años (su edad) para comprender que lo único que necesitaba era aceptarse tal y como era y ahora asegura que ama cada estría, arruga o cualquier parte de su cuerpo que se considere como “imperfección”.

Incluso admitió que hace unos años atrás ella no hubiera dicho eso ni pensado de esa manera, ya que después de su embarazo y de sus cambios físicos le provocó a la actriz ciertas inseguridades sobre su cuerpo. “Te aseguro que esto no te lo hubiera dicho la Consuelo de 30. La Consuelo de 30 se hizo la liposucción porque terminando de tener hijos le quedó la panza horrible”, añadió.

Estereotipos en el mundo del espectáculo

Consuelo Duval habló sobre el gran estigma que existe en el mundo de la televisión sobre los diferentes cuerpos, ya que el medio artístico siempre ha sido bastante duro en temas de físico por las miles de críticas que se hacen sobre la apariencia de los famosos y famosas.

De hecho, la actriz mexicana dijo que en algún momento de su vida llegó a tomar pastillas para adelgazar, pero una vez que se dio cuenta del daño que le hacia a su cuerpo, las hizo de un lado junto con todos los “remedios mágicos” que prometen conseguir el físico “perfecto”.

“Yo me acuerdo que me tomaba las pastillas y ahí te encargo la taquicardia, o sea era una cosa que dije: ‘Ay no, pobrecito mi cuerpo, ya no’”.