Paul Stanley le habría propuesto matrimonio a su novia en una "borrachera" y se arrepintió

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el festejo del décimo aniversario de Galilea Montijo y Fernando Reina, el conductor Paul Stanley aparentemente le pidió matrimonio a su novia Joley Bernat, pero aparentemente fue un mal entendido y habló al respecto.

Fue durante el programa “Tu-Vasos”, donde “Deyanira Rubí”, personaje que realiza Roxana Castellanos, felicitó a su compañero de programa, ya que por fin le había propuesto matrimonio a su novia.

Extrañado por la situación y montado en su personaje de “hombre hebrio”, Paul cuestionó lo que decía Roxana, quien aseguró que él no había hecho tal cosa, ya que lo único que deseaba era un beso de la boca de Joely.

¿Ves? Ya te dije porqué no tiene que tomar tanto, así como teporochito, en las fiestas. Luego ya ni te acuerdas de lo que hiciste”, le dijo Roxana a Paul, mientras que éste le respondió: “Yo no soy ningún teporocho. Yo lo único que quería de mi novia era un beso de su boca”.

Pero la comediante le aseguró que estaba equivocado y tenían un video en donde Galilea dijo que la pareja se iba a casar; incluso le había dicho “¡Arriba los novios!”.

Se trataba de una nota de “¡Cuéntamelo Ya!”, donde Paul y Joely se encuentran en el festejo de Galilea, en Acapulco, y la tapatía les pone una corona y revela que Paul ya se había comprometido.

“Bravo los novios. Ya le dio el anillo”, gritó Galilea mientras los presentes aplauden y les piden que se den un beso.



PAUL STANLEY DESMIENTE QUE SE CASA

Aún en su personaje de “teporochito”, Paul dice que el que sale en el video no es él y se trata de un montaje, mientras seguía insistiendo que no era cierto que se casaría, pero Roxana no se quedó conforme y le insistía en que sí propuso matrimonio.

Momentos después, todo parecía indicar que se trataba de una broma, ya que la conductora empezó a presionar a que “sentara cabeza” y se comprometiera con su novia Joely, y formar una familia.

El actor dejó claro que ama tanto a su novia, que de solo pensar en ella deja de respirar, pero que aún no se casaría.