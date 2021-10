Pablo Perroni responde a mensajes coquetos de Pedro Sola

Ciudad de México.- El actor mexicano Pablo Perroni reaccionó a la polémica que se dio luego de que una publicación espusiera que Pedro Sola le enviaba mensajes subidos de tono debido a una de las publicaciones donde presume su cuerpo sin prejuicios en sus redes sociales.

Ya que el primo de Maite Perroni y exmarido de Mariana Garza emplea sus cuentas para mostrar imágenes presumiendo su descomunal figura en poses sensuales y dejando poco a la imaginación, por lo tanto se sucitaron los rumores enfatizando a que el conductor del programa Ventaneando no dejaba de halagarlo.

Sin prestarle mucha importancia a este tipo de rumores, Pablo aprovechó su encuentro con la prensa para expresarse sobre el tema y con una sonrisa en el rostro comentó:

“Ya se habían tardado un año en hablar de mí en la revista, ¡por fin!... No importa, eso nada más habla de que no hay notas, de que no hay cosas relevantes de qué hablar”

No le molestan los elogios de otros hombres

El actor finalizó manifestando que no tiene ningún inconveniente con que Pedro Sola u otras personas del mismo género lo halaguen, pues no es una persona homofóbica y dejó en claro que ese tipo de cuestiones no le quitan el sueño.

Fue en enero de 2019 cuando Pablo Perroni se declaró bisexual, después de separarse de Mariana Garza ante especulaciones de una supuesta infidelidad por parte del primo de Maite con varios hombres. Posteriormente la pareja afirmó en conferencia de prensa que su matrimonio terminó porque se había acabado el amor de pareja, pero seguirían muy unidos por la hija que tienen.

En esa misma ocasión, Mariana expresó que desde que conoció a Pablo siempre supo que era bisexual y nunca estuvo engañada con respecto a eso, además de remarcar que él no le fue infiel durante su matrimonio.