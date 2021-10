¡Que siempre sí! Maite Perroni y Andrés Tovar confirman su romance

Ciudad de México.- Luego de varios meses de rumores y especulaciones, Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron su romance.

Fue a través de un comunicado que la pareja informó sobre su relación.

Cabe recordar que hace unos meses una publicación aseguró que este romance acabó con el matrimonio del productor y la actriz Claudia Martín.

Presumen su amor

Junto a algunas imágenes presumiendo su amor, Maite y Andrés expresaron todo el proceso que han vivido en estas semanas y explicaron los motivos por los que no habían ratificado su relación sentimental.

Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte… Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”, dice el inicio del mensaje.

De la misma manera, la pareja aseguró que su amorío no inició como se dijo. “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de “libertad de expresión” se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación”.

Finalmente, Perroni y Tovar destacaron que ambos decidieron darse una oportunidad amorosa cuando estaban solteros. “Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos. Les pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido”.