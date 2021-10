Ninel Conde se molesta por especulaciones sobre su edad

Ciudad de México.- Ninel Conde negó rotundamente que haya cumplido 50 años, luego de que algunos medios de comunicación revelaran que tenía esta edad.

A través de un enlace en vivo con sus seguidores en redes sociales, el “Bombón asesino” negó la edad que le están atribuyendo.

Visiblemente molesta por esta información, la cantante y actriz decidió responderle a un fanático que le preguntó sobre esta situación.

Mi amor, cumplo 45, aunque por ahí los cizañosos y la gente infeliz que quiere a toda costa destruir y atacar diga que cumplo 50, no se dejen engañar por esta gente, no se dejen engañar por verdades a medias, hay ciertos programas en los que tristemente lo hacen aparentemente y supuestamente con dolo, lo hacen aparentemente y supuestamente ya con una actitud destructiva, para dañar”, explicó.

Ninel Conde demuestra con documentos

Y para no dejar lugar a ninguna duda, el llamado “Bombón Asesino” demostró con documentos que sus palabras son ciertas.

“Hay dice 1971, sí, pero ¿qué creen?, también en Estados Unidos se pueden llegar a equivocar, aquí está la nueva ya con la fecha correcta 1976, que ya está corregida, porque sí, se equivocaron, y aquí está mi pasaporte, por si tienen mucha preocupación de qué edad tengo, a lo mejor me quieren hacer un presente con mi edad, y aquí está mi edad soy &%$#* I’m 45 (tengo 45), le pese a quien le pese”, subrayó.

De la misma manera, la artista respondió a las personas que dicen se da una vida lujos gracias a su romance con Larry Ramos, quien ahora es buscado por el FBI tras fugarse mientras estaba en arresto domiciliario en Miami luego de ser acusado de fraude millonario.

“Ahora resulta que lo que yo haga, todo ese dinero de donde otra persona, porque es de otras personas… bulls%&*…tengo 25 años trabajando, lo que yo he trabajado, ha sido con el sudor de mi frente, me he $%&* durante 25 años y no se vale, no puedes asegurar que un patrimonio de una mujer que ha trabajado 25 años es algo que no le pertenece y que se lo robó, que se lo %&*$, no se vale”, manifestó.

Por último, Ninel Conde no descartó que su ex Giovanni Medina se encuentre detrás de los ataques en su contra. “Esta situación de estos programas de internet están muy en contacto supuestamente con el papá de mi hijo, supuestamente, porque hay información de cosas de los juzgados que de pronto al día siguiente ya sale ahí, hay una camaradería entre estas personas, y bueno, es como un deseo de %&$*, de destruir, de jo$%*, mi equipo legal son los mejores de Estados Unidos, están muy seguros de que podemos hacer cosas interesantes”.

Video: